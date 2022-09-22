هل مازلتم تذكرون عديلة عشيقة عادل إمام في فيلم بخيت وعديلة.. شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد مرور 27 عاماً.. (صور)

شاركت الفنانة شيرين في بطولة عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية للنجم الكبير عادل إمام، ومنها ثلاثية فيلم بخيت وعديلة، وكانت أول سلسلة أفلام حملت نفس الاسم في السينما المصرية.



ولدت الفنانة شيرين في مدينة القاهرة عام 1956 وانتسبت إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة وفي نفس الوقت كانت تدرس الباليه في المعهد العالي للباليه.



بدايتها كانت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من خلال أدوار بسيطة في مسلسلات تلفزيونية مثل "بنت الأيام"، مسلسل "السمان والخريف"، مسلسل "كيمو"،

مسرحية "حاول تفهم يا ذكي"، مسلسل "الباحثة"، مسلسل "مفتش المباحث"، مسلسل "العملاق"، مسلسل "أيام من الماضي"، مسلسل "سوق الألغاز"، مسلسل "عيون"، فيلم "عاصفة من الدموع" ومسلسل "الجحيم".

فرصتها الحقيقة جاءت عام 1981 من خلال مشاركتها في مسرحية "المتزوجون" مع الفنان سمير غانم وجورج سيدهم ومن إخراج حسن عبد السلام حيث نجحت المسرحية نجاحاً كبيراً.



شاركت خلال سنوات الثمانينات في العديد من الأعمال وهي: فيلم "مرسي فوق ومرسي تحت"، فيلم "إنهم يسرقون عمري"، فيلم "دليل الاتهام"، فيلم "انتهى التحقيق"، فيلم "البنات والمجهول"، مسلسل "الضابط والمجرم"، فيلم "بنت من ذهب" ومسلسل "الزائرة".



في بداية التسعينات شاركت في العديد من الأعمال وهي: مسلسل "الوسية"، فيلم "الطائر الجريح"، فيلم "الصفقة"، فيلم "دموع صاحبة الجلالة"، مسرحية "فيدو ديدو"، مسلسل "الف ليلة و ليلة"، مسلسل "أهل الطريق"، فيلم "غراميات سايس"، مسلسل "الفرسان".



عام 1994 شاركت مع الزعيم عادل إمام في فيلم "الإرهابي" من إخراج نادر جلال ليكون فاتحة تعاملها مع النجم الكبير وأعقبه العديد من الأعمال ويعتبر هذا التعاون إحدى أهم محطات حياتها الفنية.



شاركت بعده في مسلسل "حكايات مجنونة"، فيلم "بخيت وعديلة"، مسلسل "الأبطال"، فيلم "بخيت وعديلة 2 الجردل والكنكة"، مسلسل "سر اللعبة"، فيلم "كرامة إمرأة"، فيلم "الحرب العائلية الثالثة"، مسرحية "دربكة همبكة" ومسلسل "لما التعلب فات".



خلال سنوات الألفين شاركت في العديد من الأعمال وهي: فيلم "هاللو أمريكا"، مسلسل "جائزة نوفل"، مسلسل "زمن عماد الدين"، مسلسل "طيور الشمس"، مسلسل "آخر المشوار"، مسلسل "لقاء السحاب"، مسلسل "الظاهر بيبرس"، مسلسل "أماكن في القلب"، مسرحية "الجدة حكاية"،

مسلسل "الجبل"، مسلسل "حارة العوانس"، مسلسل "سفير النوايا الحسنة"، مسلسل "حاسبوا منه"، سيت كوم "راجل وست ستات" الجزء الأول، مسلسل "ناصر"، مسلسل "نسيم الروح"، مسلسل "الهاربة"، مسلسل "العائد"، مسلسل "بشرى سارة"، سيت كوم "زيزو 900"، مسلسل "زهرة برية" وسيت كوم "بيت العيلة" الجزء الأول.



عام 2010 شاركت في سيت كوم "بيت العيلة" الجزء الثاني، مسلسل "بالشمع الأحمر"، مسلسل "بيت الباشا" ومسلسل "بابا نور".عام 2011 شاركت في مسلسل "عابد كرمان" مع تيم حسن وعبد الرحمن أبو زهرة وفادية عبد الغني ومن إخراج نادر جلال.



عام 2012 شاركت في سيت كوم "اتنين" وسيت كوم "عروسة ياهوو".