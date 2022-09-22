صور لـ زوجة ابن كاظم الساهر؛؛ عمر؛؛ تحرق السوشيل ميديا.. جمالها طبيعي لافت يسحر الانظار؟!

مع ظهوره بجانب والده النجم العراقي كاظم الساهر مؤخراً كضيف في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، تصدر عمر الترند على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عمر في اللقاء الكثير من الأسرار الشخصية عن والدهكاظم الساهر وعن غناء والده في زفافه ويعتبر عمر هو الإبن الأصغر للفنان كاظم الساهر من زوجته الأولى وابنة عمه السيدة عروبة الساهر، ولد عمر بالعام 1987 ويبلغ من العمر الآن 35 عاما وهو متزوج من طبيبة مغربية تدعى نورا الدخش، وهي من أصول أمازيجية ووالديها أطباء

.وأقيم حفل زفاف الثنائي في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب في شهر أغسطس عام 2019 بعد فترة خطوبة لا تتجاوز 3 أشهر في الرباط مسقط رأس العروس، على الطقوس المغربية والعراقية، وخلال الحفل غنى كاظم الساهر لابنه.

وشاركه بالغناء نجله الآخر وسام البالغ من العمر 41 عاما وهو أب لطفلتين هما آية وسنا، وشاركت الطفلتين بتقديم أغنية "عيد العشاق"، بصحبة جدهما خلال إحدى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى عمر بزوجته الطبيبة نورا الدخش خلال واحدة من حفلات والده بالمغرب فهي من معجبات كاظم الساهر ونشأت بينهما علاقة سرعان ما تطورت إلى قصة حب وتمت خطبتهما في شهر مارس في عام ٢٠١٩وتم عقد القران والزفاف في شهر أغسطس من نفس العام.

واختارت زوجة عمر كاظم الساهر أن تظل بعيدة عن الأضواء، كما أن عمر مستقر في الرباط بالمغرب.

جدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر حلَّ ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"