تحولت لهيكل عظمي!! صورة مفزعة للفنانة منة شلبي تبكي قلوب الجمهور على حالها!! لن تصدق ما حصل لها.! !

عادت الفنانة المتألقة دوماً منة شلبي لتتصدر محركات البحث والتداول، وذلك عقب انتشار صورة لها وهي تعاني من النحافة الشديدة ما دفع كثيرين للقلق عليها.



المفاجئ في الأمر أن منة شلبي هي من قامت بنشرها وطلبت استطلاع رأي جمهورها في مظهرها، بعد الريجيم القاسي الذي أتبعته خلال الفترة الماضية.

وظهرت منة شلبي في الصورة بشكل صادم وبضعف مفرط في جسمها الأمر الذي دفع متابعيها للقول إنها تحولت الى ما يشبه الهيكل العظمي.

كما أعرب معجبو منة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من نحافتها الزائدة، مؤكدين أن شكلها قبل الريجيم أفضل بكثير، بينما لم تعد لديها الآن أية ملامح أنوثة.

وحرص عدد كبير من المعلقين على مطالبتها بالعودة إلى ما كانت عليه، حيث أنها ”وهي مليانة أحلى بكتير“، كما قال البعض.



وبدت منة شلبي بوجه شبحي، وهزيلة جداً، كما لو كانت مريضة. أما ذراعاها فظهرتا أقرب إلى ذراعي هيكل عظمي.



يعتبر مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تم إذاعته في موسم الدراما الرمضانية للعام الحالي 2022، هو أخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة منة شلبي، بالتعاون مع الفنانة إلهام شاهين،

إلى جانب تقديمها لفيلم «من اجل زيكو» الذي يعتبر أحدث أعمالها السينمائية بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز