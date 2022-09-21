بعد ميرفت أمين.. ظهور علني مفزع ومخيف للفنانة بوسي في عزاء زوجة خالد زكي.. لن تصدقوا كيف بدت وصدمت الجميع .! !

وقف الفنان خالد زكي لتلقي عزاء زوجته، من داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت عليه حالة من الحزن الألم لرحيل زوجته.



وحرصت الفنانة بوسي على الحضور في عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.كما حضر كل من الفنانة سميحة أيوب، أحمد عبد العزيز والفنان طارق النهري والموسيقار هاني مهنا، لتقديم واجب العزاء للفنان خالد زكي.



كما حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء ، وأيضا عدد من الممثلات ابرزهم مي عمر، صابرين، نيرمين الفقي، وغيرهم.



وحضر كل من الفنانة ماجدة زكي، والفنان إدوارد، والفنان محمد محمود، والفنان محمد هنيدي والفنانة شيرين والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان كمال أبو رية والإعلامية مني عبد الغني.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة بوسي معلقين على ظهور علامات التقدم في العمر على وجهها كما وصفوا ظهورها بالمفزع وأنتشرت على نطاق واسع.



فقد الفنان خالد زكي زوجته الذي رحلت عن عالمنا الاحد الماضي وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر إلى مثواها الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



وشهدت صلاة جنازة زوجة خالد زكي، حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: (أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي) بالإضافة إلى عدد من الأهل والأقارب.