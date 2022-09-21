لن تصدق السر الذي أخفته الفنانة دلال عبد العزيز عن سمير غانم وعندما عرفه فقد النطق؟! لن تتخيله ابداً !!

تداولت تصريحات سابقة للفنانة دلال عبد العزيز عن مشوار حياتها مع زوجها سمير غانم قبل وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، زوجة الفنان الراحل سمير غانم، في تصريحات سابقة إنها أخفت خبر وفاة صديق عمره جورج سيدهم عنه ساعات عدّة، حتى علم بالخبر من طريق إحدى الصحافيات فأُصيب بالصدمة، ولم ينطق بعدها.

وحينها كشفت دلال، في تصريحات تلفزيونية عن أنها أخفت خبر وفاة جورج عن سمير، نظراً للعلاقة القوية والطويلة التي جمعت بينهما، مشيرة إلى أن الراحل هو أحد رموز المسرح المصري.

ومن المصادفة الغريبة أنه رحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 آذار، مؤكدة أنه من اكتشفها العام 1980، لذا لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها بأن الفن ليست به واسطة، وأنها لو ممثلة جيدة ستفرض نفسها.

وأذاعت عبد العزيز سرّاً بأن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفي حتى رحيله، حيث لم يستطع أحد أن يخبره برحيلها نظراً لعلاقته القوية بها، وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة.

جدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم كان قد توفى في 20 من مايو الماضي في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا ولحقت به دلال عبد العزيز بعد 79 يوماً.