ليلة طلاق عفاف شعيب وخروجها مطرودة من منزل زوجها الفنان المشهور.. سألوها عن السبب فأجابت بكل صراحة وصدمت الكل !

أثارت الفنانة عفاف شعيب حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "البخت" الذي تقدّمه خلود عزمي عبر قناة "الشمس".

وكشفت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، وتحدثت للمرة الأولى عن الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها.

وقالت عفاف: "شائعة وفاتي أضحكتني وأقول لمروجها هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك، وقد تلقيت اتصالات هاتفية من كل أنحاء الوطن العربي وهو أمر جميل وعرفت أن الجمهور يحبني"، وأضافت: "الفترة الماضية توفي ثلاثة من إخوتي وكانت نفسيتي سيئة وتأثّرت كثيراً".

وتطرقت شعيب لأزمة محمد رمضان والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز قائلةً: "كان يجب على محمد رمضان أن يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز وأرى أن الصغير لا بد من أن يعتذر للكبير".

وأكدت عفاف شعيب أن طلاقها من الفنان رياض العريان كان بسبب خيانته لها مع سكرتيرته، مشددةً على أنها اكتشفت الخيانة من خلال مكالمته لها عبر الهاتف المحمول.

ونوهت بأنها عرفت بذلك من طريق الصدفة ولم تكن تراقبهما، ففيما كانت تتصل بوالدتها، اكتشفت المكالمات السرّية بين زوجها وسكرتيرته الخاصة.