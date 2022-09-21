بعد ان طلقها الفنان عمرو دياب.. سألوا دينا الشربيني: مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه؟ فأجابت بصراحة وبدون تردد!

تصدرت الفنانة دينا الشربيني التريند مؤخراً بعد لقائها الأخير في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما ابراهيم، والذي كشفت فيه الكثير من أسرارها.



وردت دينا الشربيني، على سبب نفي الهضبة عمرو دياب أن أغنية «برج الحوت» ليست موجهة لها بعد طلاقهما، وقالت إنها لا تعلم حقيقة إن كان قد قال ذلك أو لا.وتابعت: «أنا دينا لا أستطيع التحدث نيابة عن أي شخص، يمكن أن يكون عمرو دياب قال ذلك أو لا، ولا أستطيع التحدث نيابة عنه، وعمرو دياب رجل عظيم»، وتابعت: «بحبه جداً وأحترمه جداً، وبحاول طول الوقت أبقى أنا».

وأكدت الفنانة المصرية أنها لن تغضب إن ارتبطت بشخص وقام بـ«تشغيل» أغنية «برج الحوت لها»، وعلقت أنها لن تغضب إن فعل الشخص الذي سترتبط به ذلك، وتابعت: «حالياً أن منشغلة بعملي فقط، والحب لا يخضع لخطط».

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت إنها تُريد أن يكون حنوناً ولا يحب النكد، واستطردت ضاحكة: «ودمه خفيف».

وخلال الحلقة أشارت دينا الشربيني إلى أنها لا تدعم الزواج القائم على فكرة المال فقط دون حب، ولفتت إلى أن أي سيدة تتزوج دون حب من أجل المال، ليست امرأة ذكية، لأن المال يمكن أن يختفي لكن الحب هو الأبقى، وهذا لا ينفي من وجهة نظرها أن المال لا قيمة له لكن الحب هو أحلى ما في الحياة.