بعد مرور أكثر من 20 عام على عرض مسلسل الحاج متولي.. الفنان مصطفى شعبان يرد على سؤال حيّر الجمهور!

من المعروف أن مسلسل «الحاج متولي» ترك أثر وذكرى طيبة في ذهن كل من شاهده نظرا لمناقشته قضية اجتماعية هامة وهي قضية تعدد الزوجات في اطار درامي كوميدي واجتماعي.



الفنان مصطفى شعبان كان أحد أبطال المسلسل ولكنه مؤخرا تعرض إلى الانتقادات من أحد مُشاهدي مسلسل «الحاج متولي»، حول جانب من شخصية «سعيد»، التي قدّمها بالعمل الدرامي.

وقال المتابع أنه غير مقتنع بالعلاقة التي جمعت «سعيد» بـ«سميرة»، وهي الفنانة نورهان، وكيف استطاع إخفاء معلومات عن والده الحاج متولي بالمسلسل منعًا لمعرفة سميرة بأنه ابن رجل من الأغنياء.



من خلال صفحة النجم مصطفى شعبان على موقع «فيسبوك»، كتب أحد المتابعين: «إزاي في مسلسل الحاج متولي سميرة معرفتش إن سعيد ابن الحاج متولي مع إنه كاتب اسمه على المحل غير كده مثلا وهما بيمتحنوا مبيشوفوش أسامي بعض.. كمان هي اللي جابتله نتيجته».



الفنان المصري رد على التساؤل ضاحكًا: «المخرج عاوز كده».

جدير بالذكر أن المسلسل من الأعمال الدرامية التي لم ينساها الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على عرض العمل الدرامي، الذي عُرض عام 2001، وهو بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانات ماجدة زكي وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب.