جمالها لا يعقل.. أول ظهور علني يخطف الأنظار لشقيقة منة شلبي.. والجمهور: احلى من أختها بـ 100 مرة

لا تتحدث الفنانة المصرية منة شلبي كثيرا عن والدها هشام شلبي، بينما تتحدث دائما عن والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

منة أكدت من قبل أن علاقتها بوالدها وثيقة جدا، ولكنها لا تظهر معه كثيرا لأنه لا يعيش في مصر، ولكنها تسافر معه كلما سنحت لها الفرصة لذلك، ولا يعرف الجمهور أن منة شلبي لها شقيقة من والدها اسمها إيمان، والتي تشبهها جدا.

ويعيش رجل الأعمال محمد هشام الدين شلبي في الخارج منذ سنوات طويلة، وتحديدا عقب انفصاله عن الفنانة زيزي مصطفى، ثم عاد قبل سنوات لحضور عرض خاص أحد أفلامها، إلا إنه سرعان ما سافر مجددًا لإجراء جراحة قلب مفتوح.

ومؤخرا زادت آلامه الصحية مما استلزم بقاء منة بجواره تارة وسفره لاستكمال العلاج بالخارج أخرى.