لن تصدق ماحدث معاها.. معجزة حدثت للفنانة سهير البابلي أمام الكعبة جعلتها تنهار من البكاء وتعتزل الفن على الفور!! ماذا تتوقعون !

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور لزوجة الفنان حمادة هلال، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور وانهالت عليها العديد من التعليقات التي تشيد بأناقتها، وتم وصفها بأنها أوروبية لشدة جمالها.

وعن قصة حب النجم حمادة هلال وزوجته، فقد تركت أثر عند الجمهور العربي، حيث جمعت هلال قصة حب مع أسماء سميح عندما كانت تبلغ من العمر 13 سنة عندما صادفها وأعجب بها وظل سنين يدعي لله بأن تكون من نصيبه.

وبعدما خطبها من والدها واستمرت الخطوبة 6 سنوات لم يمسك فيها يده وكان يدعي بأن يتم الزواج وفي احدى المرات اعترف لها بالحب لترد عليه زوجته ربنا يعني عليك بعدما لم يبوح عن حبه لها خلال سنوات الخطوبة الأولى.

الجدير بالذكر أن حمادة هلال اسمه الحقيقي محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال ولقبه الفني حماده هلال ملحن ومطرب وممثل مصري الجنسية من مواليد 20 مارس عام 1982 ميلادي يبلغ من العمر تسعة وثلاثون عاماً، حماد هلال من مواليد منطقة فاقوس في محافظة الشرقية متزوج من عام 2009 من السيدة الفلسطينية أسماء سميح وله من الأبناء يوسف وراما.