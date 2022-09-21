لن تصدق ماحدث معاها.. معجزة حدثت للفنانة سهير البابلي أمام الكعبة جعلتها تنهار من البكاء وتعتزل الفن على الفور!! ماذا تتوقعون !

كشفت الفنانة الراحلة سهير البابلي قصة معجزة حدثت لها أمام الكعبة خلال زيارتها للحرم المكي.



وروت سهير البابلي في لقاء تلفزيوني نادر لها بعد ارتدائها الحجاب،: «كانوا يقولولي حجي أقولهم لأ، لما أتحجب هحج لكن عمرة ممكن».

وتابعت أنه أثناء آخر عمرة لها، وبعد انتهائها من أداء صلاة المغرب، سجدت ودعت الله عز وجل، قائلة: «كان فيه حاجات جوايا تعباني من المسرح جامدة جدًا، المناخ والروايات والأسلوب والدخلاء».



وأضافت: «قولت وأنا ساجدة.. يارب كرهني في المسرح واجعله شيطان بالنسبة لي بس هو ميكرهنيش ولا يلفظني”.

مشيرة: “كنت متأكدة إني مكنتش أنا اللي بقول، دة أتحط في بوقي هذا الكلام، فيه هاتف قالي الكلام دة، لأول مرة أبكي كدة وأنا ساجدة، ومحستش المدة كانت أد إيه.. 5 دقايق أو حتى نص ساعة، وقومت وقولت الحمد لله».



وأوضحت أنه بعد 6 أشهر من أداء هذه العمرة قررت ترك المسرح وكأنها معجزة تحققت، كما قررت الاعتزال من وقتها وارتداء الحجاب، والتفرغ للعبادة فقط لمدة عامين كاملين