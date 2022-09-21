شاهد: صورة نادرة لزوجة خالد زكي الذي حاول اخفاءها عن وسائل الإعلام كافة قبل أن تتوفى.. لن تصدق ماستراه عيناك !

توفيت زوجة الفنان القدير خالد زكي في صباح يوم الاحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وظهر زكي أثناء تشييع الجنازة وهو منهار بشكل كبير ويبكي بكل حرقة بعد أن تركته زوجته وحيدا.



وتداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجة الفنان التي حاول مرارا وتكرارا اخفاءها عن الجميع.وفور انتشار هذه الصورة، اشاد الجميع بجمالها وحسنها، ولاقت الصورة الكثير من الاعجاب والدعوات.



وكان الفنان خالد زكي قد أعرب عن استيائه واندهاشه الشديدين من تداول أخبار تفيد بتدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض خطير خلال الفترة الماضية.



وقال خالد زكي في تصريحات له: "الحمد لله أنا كويس جدا وبخير تماما ومفيش أي حاجة خالص من الأخبار المتداولة عن صحتي، ودي مجرد شائعة سخيفة وعارية تماما عن الصحة ولا أعرف مصدرها".



وأضاف: "اندهشت من الاتصالات الهاتفية التي تلقيتها مؤخرا لمعرفة حالتي الصحية وعلمت بالخبر من خلال تلك المكالمات، وفي النهاية أشكر الجميع على اهتمامه بي ومحاولة الاطمئنان علي بعد تلك الأنباء المؤسفة، وأطمئن الجميع..

أنا بخير".وتابع: "بطبعي لا أهتم بالشائعات لأنها ضريبة الشهرة، ولم تغضبني شائعة مرضي هذه ولم أعطها أي اهتمام، وربنا موجود وأكبر من محاولات البعض ممن هم يلهثون وراء التريند والفرقعة حتى لو على حساب الأخرين وحساب أهاليهم خصوصا أن مثل هذه الشائعات تغضب أسرة أي شخص وليست أنا فقط".



واختتم: "شائعات الوفاة والمرض أصبحت تطارد الكثير من الفنانين في الفترة الأخيرة، وهو أمر سخيف جدا، ولا أعرف ما الهدف منها ولا الاستفادة التي تلحق بمروجها، وللأسف أيضا أصبحت السوشيال ميديا مصدر لمثل هذه الشائعات

، وفي النهاية أوجه الشكر لجمهوري وأطمنهم على حالتي وأطلب من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره".