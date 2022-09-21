هذه الطفلة ذات الملامح البريئة أصبحت من أشهر الفنانات تزوجت 6 مرات والأخيرة كادت تقضي عليها.. لن تتوقع من هي؟!

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بنشر صورة قديمة لها وهي في مرحلة الطفولة لتشارك محبيها ومتابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستغرام “.

وقد ظهرت ملامح سمية الخشاب وهي طفلة كما هي عليه الآن فلم تتغير كثيرا، مما آثار إعجاب محبيها ومتابعيها الذين أشادوا بجمالها منذ طفولتها.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة، وكتبت : ” دي صورتي وانا بيبي ،على فكرة أول مره أنزل الصورة دي عشان إنتوا طلبتوا تشوفوني وأنا صغيرة حبايبي ..ياترى شبهي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب، وجه نصائح لطلاب الثانوية الهامة عبر “تويتر”، وكتبت: “ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض وبلاش قلة سلكان عشان كل حاجة بالنيات”.

وتابعت: “هتلاقي أكتر حاجة داخل فيها أسهم البنزين، فانت هتبدأ في الامتحان بكربيد الكالسيوم هتنزل منه بسهم للأسيتايين، وبعدين تدخل به على البنزين، وتستلم البنزين بقى، البنزين طالع منه 6 أسهم، 4 تحت وواحد على اليمين وواحد فوق، افتكر الـ 4 اللي تحت ببنزين 80 و90 و95 وسولار”.

وواصلت سمية الخشاب: “كده باقي سهمين، واحد فوق لـ ch3، وواحد هيكمل على اليمين اللي هو كلوروبنزين وهكذا، ليه اخترت البنزين، عشان تفتكروا في الامتحان بعدد الأسهم، وفي 41 سهم داخلين فيه، مع المذاكرة هتحفظ الشكل، حاول تفهمها بقى وكده بالطريقة دي هتقدر تفتكر على قد ما تقدر”.