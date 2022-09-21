متذكرين جانيت نجمة فيلم حسن ومرقص؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد غياب طويل!! تغيرت كثيراً (صور

غابت الفنانة وفاء السيد عن الاضواء ما يقرب من 14 عاما وهي الشهيرة بدور جانيت في فيلم حسن ومرقص مع الزعيم عادل امام فالبرغم من أدوارها البسيطة الا انها استطاعت أن ترسم البسمة على وجهه الكثيرين بسبب أدوارها الكوميدية.



وقد حلت الفنانة وفاء السيد ضيفة في برنامج "بنت البلد" مع الفنانة نشوى مصطفى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، حيث بدت وقد تغير شكلها وظهرت عليها بعض علامات التقدم في العمر، كما كشفت العديد من الاسرار التي جعلتها تبتعد عن الاضواء خلال الفترة الماضية.



وقالت الفنانة وفاء السيد، إنها غابت عن الأضواء والسينما حوالي 14 سنة منذ 2008 تقريبًا، وأضافت: أنا غبت فترة بعد آخر عمل ليا كان مع الزعيم عادل إمام،

بعد ما عملت الفيلم معرفش إيه اللي حصل بدل ما اشتغل قعدت في بيتناوساعتها كنت بعمل مسرحية اسمها روايح مع الفنانة فيفي عبده، ودخلت قُلت لـ زملائي أنا أستاذ عادل إمام بعتلي وهعمل فيلم معاه، ومن بعدها قعدت في البيت من 2007.



وأضافت: المخرجون اتغيروا ومبقتش عارفة مين بيعمل إيه، واستنيت حد يطلعني من اللي أنا فيه ويبعت لي شغل بردو مفيش".