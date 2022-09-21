بعد أن تحققت الكثير من توقعاتها.. ليلى عبد اللطيف تُثير جنون الجميع بتوقعات كارثية لم يسبق لها مثيل.. هذا ما سيحدث بعد أيام!!

صدمت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجميع بتوقعات جديدة بعد تحقق الكثير من توقعاتها خلال الفترة الماضية أبرزها وفاة جورج الراسي.

وتوقعت العرافة الشهيرة أن لبنان ذاهب نحو الأسوأ وعلى أكثر من صعيد سواء أمنيا او سياسيا او اقتصاديا وسعر صرف الدولار سيواصل ارتفاعه وقد يتخطى عتبة الـ 50 ألف ليرة من الآن وحتى نهاية السنةكما توقعت أن تسيطر أجواء من الخوف والقلق على لبنان خلال الفترة القادمة بسبب هذه الفترة الصعبة والقاسية على جميع اللبنانيين.

وتنبأت بأن تتجه الأنظار إلى الحدود مع الكيان الإسرائيلي وسنرى منطقة الجنوب في حالة غليان واستنفار والعدو الإسرائيلي في قلب الحدث وحزب الله "يستعد للرد".

وقالت بعض السفارات والقنصليات اللبنانية الموجودة حول العالم ستكون حديث الإعلام خلال الفترة القادمة، والجاليات اللبنانية في بعض دول العالم ستقوم بالتظاهر والاحتجاج أمام السفارات اللبنانية بسبب هذا الحدث.

وأشارت إلى أن أنظار العالم ستتجه إلى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بسبب اشتعال الشارع الأوروبي في عدة تظاهرات واحتجاجات غاضبة تحمل مشاهد الفوضى والشغب على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأجواء حرب في قارة أوروبا.

وتوقعت انتشار أنواع غريبة من الحشرات مثل النمل والناموس بالإضافة إلى ظهور حشرة تُشبه النحلة إلى حد كبير سوف تغزو هذه الحشرات عدة دول عربية وأجنبية مثل الهند وباكستان وافريقيا وأفغانستان والصين دول أخرى وستشكل خطرا كبيرا على شعوب هذه الدول، وسيتبين ان هذه المخلوقات الحيوانية الشرسة مُصابة بفيروس قاتل وغريب يجعل منها حيوانات خطيرة وستُهاجم بعض المناطق القريبة من الغابات وتشكل تهديدا للبشر.