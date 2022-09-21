حان وقت السيطرة على السكر في جسمك..7 أطعمة جبارة تقمع ارتفاع الجلوكوز وتنظم إفراز الأنسولين وتسيطر على نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الأطباء.. تعرف عليها الان

مرض السكري هو شيء يجب على المرء أن يناضل من أجل الحياة بمجرد تشخيصه. فمن المهم للحفاظ على مستويات السكر في الدم في الاختيار أو أنها يمكن أن تزيد من خطر مشاكل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، والعمى وما إلى ذلك يمكنك الحصول على مرض السكري عند إما جسمك لا يجعل ما يكفي من الأنسولين (السكري نوع 1) أو لا القدرة على استخدامه بشكل فعال (مرض السكري من النوع 2).

لذا ، إذا كنت تعاني من كثرة التبول ، والتعب ، والعطش ، والجوع في كثير من الأحيان ، أو تواجه مشاكل في الرؤية أو لا تلتئم جروحك بسرعة ، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع الطبيب.إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري ،

فبصرف النظر عن تناول الأدوية التي اقترحها طبيبك ، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة التي تتحكم بشكل طبيعي في مستويات الجلوكوز في الدم.

ستعمل هذه الأعشاب الطبيعية والتوابل والخضروات والفواكه على عجائب لمستويات الطاقة لديك ، كما تقول الدكتورة Samudrika Patil ، اختصاصية الغدد الصماء السريرية والرئيس التنفيذي لشركة Vedicure Healthcare & Wellness وتقترح أيضًا هذه الأطعمة السبعة الرائعة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

1. النيم

النيم هو عشب قديم يثق به الناس لسنوات عديدة. من تنقية الجلد ، ومشاكل الأسنان والجلد إلى إزالة السموم ، هناك الكثير الذي يمكن أن يفعله نيم.

يحتوي النيم على هذه المواد الكيميائية التي تسمى مركبات الفلافونويد والجليكوزيدات والتريتربينويدس التي تساعد على قمع ارتفاع الجلوكوز.

يمكنك تناوله مرتين يوميًا على شكل مسحوق ، أو إضافته إلى الشاي أو الماء أو وجبات الطعام للحصول على أقصى قدر من الفوائد "، كما يقول الدكتور باتيل.

2. القرع المر

جدتك محقة تمامًا عندما تقنعك بتناول عصير من القرع المر كل يوم من أجل الرفاهية العامة. إنه نبات مثالي "مضاد لمرض السكري" ويحتوي على الكاراتين والمومورديسين اللذين يساعدان في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر.

يمكنك تناول عصير القرع المر في الصباح. يمكنك إضافة amla أو الخضار من اختيارك إليها ورش القليل من الفلفل الأسود والملح ، كما يقول الدكتور باتيل.

إن تناول كوب من عصير القرع المر في الصباح فعال للغاية في السيطرة على مرض السكري.

3. الزنجبيل

يوجد الزنجبيل في كل مطبخ هندي منذ زمن سحيق وله فوائد لا حصر لها. إنه في الواقع فعال للغاية في تنظيم إفراز الأنسولين. يمكنك تناول الزنجبيل في الشاي الخاص بك ، أو تناول حليب الزنجبيل والكركم. ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون في الغالب نيئًا وليس مطبوخًا. يمكنك أيضًا تناول مسحوق الزنجبيل الجاف "، يضيف الدكتور باتيل.

4. جامون

جامون فاكهة رائعة لمرضى السكري لأنها جيدة جدًا في السيطرة على السكر. جامون لديه مركب يسمى جاموبولين. يوجد جامبولين في الغالب في بذور الجامون التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم التي تفرز في البول.

يعزز حساسية الأنسولين التي هي في الأساس عكس مقاومة الأنسولين. بينما تعني مقاومة الأنسولين أن جسمك لا يستخدمه بشكل فعال ، فإن حساسية الأنسولين تساعد في استخدام الأنسولين بشكل أفضل. يزيد جامون من حساسية الأنسولين الذي يساعد في مرض السكري. الشيء الآخر الذي يتحكم به جامون هو ضعف الجلوكوز في الصيام..

الحلبة

يساعد الميثي على تحسين تحمل الجلوكوز في الجسم. يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ويساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

6. القرفة

القرفة مرة أخرى من التوابل الرائعة التي تحفز نشاط الأنسولين وتزيد من حساسية الأنسولين مما يعني أنها تزيد من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال. الجرعة الموصى بها من مقتطفات القرفة 250 مجم مرتين في اليوم. يمكنك تناوله قبل وجبات الطعام ، "ينصح الدكتور باتيل.

7. الجينسنغ

إنه جذر نبات يزرع بشكل أساسي في أمريكا الشمالية ويحسن استجابتك لإفراز الأنسولين. تمامًا مثل الحلبة أو الجامون ، فهو يحسن استجابة الخلايا الموجودة في الجسم للأنسولين ولإفراز المزيد. "يمكنك تناول 3 جرام منه يوميًا. يقول الدكتور باتيل: "أي شخص يتعاطى مخففات الدم مثل الأسبرين ، لن يستفيد منه".

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