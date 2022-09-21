والد حسن الرداد طلع فنان شهير !! لن تصدّق من هو !! وما مقدار الشبه بينهما !!

هو حسن الرداد ممثل مصري وابن الفنان نبيل الرداد ، ولد في دمياط (2 يناير 1984 -)، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة وخريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل.

شارك في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني وأهمها مسلسل الجماعة، الدالي في بداياته قبل الانطلاق للبطولة المطلقة.هذا وكان قد نشر الفنان المصري حسن الرداد في الذكرى الـ18 لرحيل والده ووالدته عدداً من الصور ظهر فيها وهو طفل مع ابوه وأمه

وعلى الصورة التي كشفت شبهاً كبيراً بين الأب وولده علّق الفنان عليها بالقول: "اليوم الذكرى السنوية الـ١٨ لأحسن أب في الدنيا. والدي الغالي نبيل الرداد، الله يرحمك يا حبيبي ويكون صبرك ورضاك بقضاء ربنا في موت ابنك في ميزان حسناتك بإذن الله".

وتابع الفنان المصري: "أد إيه ابتلاء صعب لما الواحد يفقد ابنه بعد ما كبر أمامه ويا دوب في بداية شبابه، شيء صعب لا يتحمله بشر وشعور لا يشعر به إلا من ابتلاه الله بهذا الابتلاء الصعب، يا رب ماحدش يمر بالموقف ده".

كما ختم تصريحاته قائلاً: "كنت يا أبويا رمز للرجولة والجدعنة وكنت من الناس الذين اختصهم الله بقضاء حوائج الناس ومواقفك الثابتة والعديدة في خدمة الضعيف والوقوف بجانب المحتاج يشهد عليها الناس وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، الله يرحمك يا أبويا أرجو الدعاء لوالدي... اللهم اغفر له وارحمه وأحسن مثواه... هو وكل أموات المسلمين يارب".