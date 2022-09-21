ابهري جوزك بالمعجزة الربانية.. زيت سحري فعال يشد البشرة ومضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويمـلأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة.. اليكم طريقة تحضيره!

الحصول على بشرة شابة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة هو حلم لكل سيدة، لكن شد الوجه أو اللجوء إلى عمليات البوتكس والفيلر وغيرها هو خيار غير مكلف بالنسبة للكثيرين،لذلك سوف نقدم لك من خلال هذا المقال افضل زيت طبيعي سحري يعمل على شد البشرة ويقضي على التجاعيد ويعيد إلى البشرة حيويتها مرة ثانية، بالإضافة إلى أنه يزيل التصبغات وسوف نتعرف أكثر عليه من خلال هذا المقال.

زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين

يمكنك صنع الزيت في المنزل بسهولة بالمكونات التالية: أوراق من أوراق الغار. نصف كوب من اليانسون النجمي. نصف كوب من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو كبسولة من فيتامين ه.

طريقة تحضير الزيت وتطبيقه على البشرة

يتم أخذ أوراق الغار ومن ثم طحنها في المطحنة حتى تصبح بودرة وايضًا نقوم بسحق اليانسون للحصول على بودرة ناعمة.

يتم وضع زيت الزيتون في برطمان زجاجي نظيف ونضيف إليه ملعقة من مسحوق أوراق الغار ملعقة من اليانسون. نقوم بغلق كافة المكونات جيدًا ويغلق بإحكام ونضعه في حمام مائي.

يترك البرطمان على النار لمدة 10 دقائق يغلي في الماء، ثم يتم تصفيته عن طريق قطنة من أجل استخراج الزيت فقط. بذلك نكون قد قمنا بتحضير الزيت، نضيف إليه زيت اللوز الحلو والفيتامين.

يحفظ الزيت في مكان جاف لحين الاستخدام. زيت بديل طبيعي للبوتوكس

يتم وضع هذا الزيت على البشرة قبل النوم مع التدليك بصورة دائرية حتى تمتصه البشرة جيدًا.

يترك طوال الليل ومن ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ في الصباح. يكرر وضع الزيت بصورة يومية للحصول على النتائج التي تبحثين عنها.