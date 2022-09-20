بعد سنوات من رحيله.. فتحوا جواز سفر نور الشريف فاكتشفوا الصدمة المزلزلة بشأن ديانته واسمه الحقيقي!

رغم غياب نور الشريف بجسده؛ إلا أنه حاضراً دائمًا بأعماله الهامة التى قدمها على مدار مشواره الفنى سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية.

وتداولت مجموعة من الحسابات الناشطة المعنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورةً نادرة لجواز السفر الخاص بالفنان المصري الراحل “نور الشريف”،.وأوضحت الصورة العديد من المعلومات، وحسمت الجدل المثار حول إسم الفنان الحقيقي وديانته. اللذين دائما ما يختلف حولهما عدد كبير من الجمهور، وذلك بسبب الأشاعات التى روجت حول هوية الفنان الحقيقية، خاصة بعد وفاته.

وكشفت تلك الصورة المتداولة لجواز السفر الخاص بالفنان القدير الراحل، العديد من المعلومات الشخصية عنه، مثل اسمه الحقيقي وديانته. وردت علي كثير من الإشاعات التى نالت من الفنان نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته.

وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد عبدالله، وذلك بعد أن قام الفنان بتغيره، حيث أن إسمه عند الولاده كان (محمد جابر محمد عبدالله) إلي أن قام بتغيره في الوثائق الرسمية ليصبح اسمه السينمائي هو أيضاً إسمه الحقيقي وليس مجرد إسم فنى، وأن الديانة الخاصة به التى كان يعتنقها هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.