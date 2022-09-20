إخرس يا قليل الأدب.. حلمي بكر يكشف الأهانة التي تلقاها من أم كلثوم وكيف كانت تتعامل معه!!.. ما فعلته كوكب الشرق صادم لا يصدق!

كشف الملحن المصري حلمي بكر، خلال استضافته ببرنامج "يلا نحلم" عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، إن أم كلثوم طلبت التواصل معه هاتفيًا عبر الشاعر عبدالوهاب محمد، مشيرًا إلى أنه في هذا الوقت كان خارج مصر.

وأضاف أنه حينما عاد من السفر توجه إلى عبدالوهاب محمد، والذي اتصل بكوكب الشرق وفاجأه بالحديث معها عبر الهاتف، الأمر الذي دفعه لإلقاء الهاتف من المفاجأة.

وأكمل: "لما رجعت من السفر، رحت لعبدالوهاب محمد بيته، قالي أم كلثوم طلبتك، تعجبت! مين حلمي بكر عشان أم كلثوم تطلب تكلمه، ولما قالي خد كلم، قلت له هات يا أخويا، ورديت عليها قائلاً: ألو يا أختي، قالت لي: اخرس يا قليل الأدب".

وتابع: "أنا لم أغلق التليفون، أنا رميته من الرعب، مش منظرة، وبعد كده أم كلثوم قالت لعبدالوهاب ادهولي لما أربيه، وقالت لي: على الله متكونش ألحانك زي أخلاقك، هذه القصة الحقيقية للواقعة".