«لو كنتي راجل تتجوزي مين من الفنانات؟».. إيناس الدغيدي صدمت الجميع بإجابتها واختارت واحدة على الفور .! !

أثارت تصريحات سابقة للمخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها في برنامج 100 سؤال والذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب على قناة الحياة، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها.



وخلال اللقاء قامت المذيعة بتوجيه سؤال محرج للدغيدي، عن اكثر فنانة تحبها وترغب في الزواج منها لو كانت رجلاً، من جانبها قالت الدغيدي، إنها ستختار نجلاء فتحي.

وكانت قد أثارت حالة من الجدل سابقا، عندما أكد المستشار مرتضى منصور أن إيناس الدغيدي تزوجت الإعلامية هالة سرحان، فكشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن حقيقة قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان.



وقالت خلال استضافتها في برنامج “المتوحشة”، مع الإعلامية سالي عبدالسلام، والمذاع عبر فضائية “ONE “: “إن زواجها من هالة سرحان شائعة، ومفيش حد هينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا طوب”.



وعن تصريحات مرتضى منصور، مروج شائعة زواجها من هالة سرحان، قالت: “مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبيه ولما بشوفه بسلم عليه”.