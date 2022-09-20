وصفة النشا والكركدية السحرية ..لإزالة تجاعيد البشرة بلا عودة لشد التجاعيد وتوريد الوجه والخدود طبيعياً!.. اليك طريقة التحضير؟

جميعنا نعاني من ظهور التجاعيد حتى وإن كان عمرنا في العشرينيات وكل ذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة فتبدأ الخطوط البيضاء بالظهور في جانب العينين والفم لهذا سنقوم لكم اليوم زوارنا الكرام أحد أكثر الوصفات فعالية في إزالة التجاعيد ومن مكونات طبيعية ستمنح بشرتك النضارة والحيوية .

والأن إليكم وصفة النشا لإزالة التجاعيد :- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الكركديه والنشا لإزالة التجاعيد

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه ونضيف إليه ربع كوب صغير من الماء.

ونتركهم على النار حتى الغليان ثم قومي برفع الوعاء من على النار ويتم تصفية الكركديه جيدا ونحضر طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونقوم بتقليبهم مع بعض ونحضر الوعاء الذي يوجد به ماء الكركديه ونضعه على النار مرة أخرى.

ويتم إضافة خليط النشا والكركم ويتم تقليبهم على النار للحصول على قوام ناعم ومتماسك ثم نرفع الوعاء من على النار.

ونقوم بوضع الجلسرين وعصير الليمون وماء الورد ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضع هذا الخليط في علبة ونتركها في الثلاجه ونضعها على البشرة مرة واحدة في اليوم.