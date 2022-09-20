سألوا الفنان أحمد بدير عن رأيه الصريح في محمد رمضان.. فصدم كريم عبد العزيز وأحمد عز بما قاله.! !

أكد الممثل المصري أحمد بدير أنه بصحة جيدة، ولم يعد يتأثر بانتشار شائعة وفاته، معلقا: أنا بضحك عند قراءة تلك الشائعات، والعمر بيد الله وحده ولا يستطيع أحد أن يقصر حياة الإنسان .



ووصف بدير خلال حديث خاص مع ”فوشيا“، مطلقي شائعات وفاته بأنهم ”ناس فاضية، هدفهم يعملوا قلق الله يسامحهم“.

وتطرق إلى تجسيده لدور والد الممثل حسن الرداد في فيلم ”تحت تهديد السلاح“، إذ كشف أنه يسلط الضوء على حالة إنسانية، إذ يصاب ابنه بحادث سير يفقد على إثره الذاكرة، ما يجعله يحاول مساعدته على تخطي تلك الأزمة ضمن إطار تشويقي لا يخلو من الغموض.



وأضاف: ”يستفزني تمثيل أحمد عز، كريم عبد العزيز، ويحيى الفخراني فضلا عن عدد من الممثلين الذين تألقوا في العديد من الأدوار التي جسدوها“.



ولفت أحمد بدير إلى أنه يفضل محمد رمضان الممثل وليس الفنان، معتبرا أنه على كل إنسان أن يختار الوقت المناسب للحديث والسكوت، فضلا عن تحديد طبيعة علاقته الطيبة مع الناس.



في غضون ذلك، كان الممثل أحمد بدير قد عبر عن سعادته بتكريمه من قبل المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، مثنيا على صمود الشعب اللبناني في ظل الأزمات المحدقة ببلده، متمنيا أن يحقق كل الأمور التي يصبو إليها.

كما جرى خلال الحفل الذي أقامه مهرجان السينما والتلفزيون تكريم عدد من النجوم اللبنانيين والعرب أبرزهم أحمد بدير، شيرين، أيمن زيدان، رنا شميس، جيني إسبر، نادر الأتات، روزي الخولي، الإعلامية اللبنانية داليا كريم والإعلامي اللبناني تمام بليق.