تفاصيل خطيرة جداً .. (آيتن عامر بنتك من علاقة سرية وليست شقيقتك؟) .. وفاء عامر تبكي بمرارة وتكشف هذه الحقيقة المرة.! !

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن حياتها الشخصية، قائلة: معنديش أخ ولد وانا الكبيرة وأعتبر العمدة بتاعة البيت.



وقالت وفاء عامر في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة"، :"

أحاول أن احدث توازن في المنزل ولازم كبير العيلة يبص لكافة الأمور من أعلى كي يصدر رأي صحيح".واكملت وفاء عامر :" انا كبيرة العيلة بتاعتي"، مضيفة:" مريت بمواقف صعبة كثيرة بصفتي كبيرة العائلة ".



ولفتت وفاء عامر :" إحنا 5 بنات وهم انا ونجلاء وهالة وداليا وأيتن ، وماما التي اعتبرها بنتي الكبيرة".



وتابعت وفاء عامر :" اعتبر اخواتي كلهم ولادي ومزعلتش لما قالولي إني أم ايتن عامر لإني لو اتجوزت صغيرة كنت هخلف واحدة قدها".



واكملت وفاء عامر :" فنانة وراء إطلاق هذه الشائعة كنت أظن أنها صديقة، ولا أعرف سبب إطلاقها لهذه الشائعة، ولما طلعت الشائعة دي معملتش حاجة وطلعت لها لساني".



هذه الشائعة كانت قد تسببت بلغط قبل سنوات وسئلت وفاء عامر عن هذا السؤال وحينها انهارت بالبكاء ولم تتحمل ما قيل.

وأكدت وفاء أن الطبيب الذي أشرف على ولادة آيتن مازال على قيد الحياة وأوراق المستشفى ومن الممكن العودة لكل ذلك للتأكد.

وأثيرت هذه الشائعة لاتهام وفاء عامر بأنها أنجبت آيتن من علاقة غير شرعية وتزوير أوراقها وجعلها أختها من أبيها لكن تلك الاتهامات لم تستند إلى أي دليل.