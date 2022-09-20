هذه الصورة قهرت أبو هشيمة.. لقطة نادرة من زفاف ياسمين صبري على هذا الشاب الوسيم مفتول العضلات ! ظهرت كالأميرة بجانبه!

لم يكن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأول في حياة ياسمين صبري، حيث أن الفنانة كانت قد تزوجت قبله، من لاعب رياضي صرحت عنه في أحد البرامج التلفزيونية، واكتفت بذكر أنه يدعى محمد، وانفصلا في عام 2017.

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، كشفت ياسمين اسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

كذلك كشفت أن طليقها كان يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أمريكا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري دخلا إلى عش الزوجية منذ عامين، وكان خلال العامين علاقتهما جيدة ببعضهما ويشاركا بعض العديد من الحفلات.

وكشفت الفنانة ياسمين عن تعيينها سفيرة للمرأة العربية في لندن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وشاركت الفنانة فيديو المقابلة، وعلقت قائلًة : تشرفت بمناقشة حقوق المرأة مع اللورد بورفيس من تويد كسفيرة لليونيسكو لتأمين مستقبلها.