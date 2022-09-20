ماحقيقة زفاف الفنانة نادين نسيب نجم الخيالي لـ معتصم النهار وبعقد مدني يفجّر ضجة.. وأولى الصور تنتشر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار زواج الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نسيب نجم من الفنان معتصم النهار بمراسم خيالية وعقد مدني.



ورغم ذلك أكّدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن الرجل الذي قال متابعوها إنه مَن ارتبطت به أخيراً، ليس الممثل معتصم النهار ولا قصي خولي. إذ قالت:

"الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة".

وجاء تعليق نجيم عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" حيث نشرت صورة باللونين الأبيض والأسود أظهرت يدها بيد رجل، مصحوبةً بعبارة: "لا حاجة إلى أي كلام، فقط انتظروا".



يُذكر أن نجيم تزوجت من هادي الأسمر في 16 حزيران (يونيو) من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما هيفن في عام 2013 وجيوفاني في عام 2014، وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّياً.



وتستعد نادين نسيب نجيم وقصي خولي لعمل درامي ثالث يجمعهما، بعدما حصدا جائزة "موريكس دور" عن فئة أفضل ممثلة وممثل عن أدوارهما "النقيب سما" و"صافي" في مسلسل "عشرين عشرين" (نادين جابر وبلال شحادات/ فيليب أسمر)، و"الدكتورة بيان" و"غمار الغانم" في مسلسل "خمسة ونص" (إيمان سعيد/ فيليب أسمر.