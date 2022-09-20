فنان عربي شهير يعترف برميه في الزبالة بعد ولادته.. معاناته تقطع القلوب !!

كشف الفنان يوسف منصور واقعة مثيرة عقب ولادته قائلاً: جئت فى ولادة متعثرة حيث حضر الطبيب المختص لوالدة أمى وقال لها: ننقذ الجنين أم الأم؟ فقالت له: “الأم طبعًا”.

وأضاف الفنان يوسف منصور خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة “cbc”: أنا ولدت وبشرتى “غامقة” وألقونى فى القمامة وأنقذوا والدتى.وتابع: عاد الأطباء إلى صندوق القمامة كى يعرفوا سبب الوفاة فسمعوا صوتى وأخذونى، وبعد 18 عامًا مضت قصى عليا الطبيب هذه الواقعة وسمونى على اسم الطبيبومن ناحية أخري تحدث يوسف منصور عن سبب إختفائه وهي ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل.

وقال يوسف منصور: “في 2006 حصل مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغ فو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان ايدي تترفع”.

وتابع: “جالي إحباط.. لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه”، موضحا أن علاج السرطان تم دون الحاجة للحصول على جلسات علاج كيماوي

.وأشار الفنان يوسف منصور إلى أن الأكل فى مصر جميل، وعن الصحة أكد أن “معظم الناس حافظة مش فاهمة”، وعلينا إخراج السموم من أجسامنا، ومعظم الناس تعمل “دايت” خطأ، كما أن المياه الغازية تحتوى على مياه نار وسم فئران و18 معلقة سكر فى العبوة الواحدة، وسبغة.. حسب زعمه.

وكشف لأول مرة عن تفاصيل من حياته الشخصية، وقال: “الحقيقة أنا ضيعت حب في حياتى مهم من إيدي، ومن وجهة نظرى إن الستات فى كل الدنيا هما السند

وعن تجربة مسرحية سوق الحلاوة، قال: “كنت خايف من تجربة سوق الحلاوة في المسرح، والسبب فى حبى للمسرح يعود للفنان محمد نوح”.

وفى ختام الحوار وجه يوسف منصور رسالة للجميع قال فيها: “دايمًا نخلى عندنا أمل، وأتمنى لو حد زعلان منى أنا آسف”.