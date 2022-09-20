هل تذكرون طفلة ذا فويس كيدز غنى بو حمدان التي أبكت الجميع واحزنت نانسي عجرم بأغنية أعطونا الطفولة.. لن تصدقوا كيف أصبحت بعد 7 أعوام

عُرفت غنى بو حمدان خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز 2016، حيث استطاعت أن تخطف قلوب الحكام وتبكيهم في مرحلة الصوت وبس بأغنية أعطونا الطفولة ولكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة.



وأحدثت غنى بو حمدان مؤخرا ردود فعل واسعة بين الجمهور عقب طرحها كليب أغنيتها الجديدة ”قلة احساس“، واسترجع العديد من المتابعين ذكرياتهم عند مشاركتها في البرنامج، وكيف أصبحت في الوقت الحالي.

وأصبحت غنى أبو حمدان شابة بعد مضي 7 سنوات من مشاركتها في برنامج ”ذا فويس كيدز“ حيث كانت حينها طفلة، بينما اليوم تبدو بملامح ناضجة، فتغزل العديد من المعلقين بجمالها، بينما أبدى بعضهم اندهاشه من التغير السريع في شكلها حسب وصفهم بين مرحلتي الطفولة والصبا.



وظهرت النجمة السورية الشابة في أحد مشاهد الكليب بفستان كلاسيكي بنقشة الكاروهات باللونين الأبيض والأزرق، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم مع الشعر المنسدل المموج.ووثقت غنى صورة من بوستر كليبها وعلقت قائلة :

“ اغنيتي الجديدة يلي صورتا فيديو كليب مع المخرج المبدع #رزن_طربيه، كلمات : باسلة الحلو، ألحان يزن الصباغ، توزيع موسيقي اسبر حداد، رح تشوفها وتسمعوها الاثنين القادم الساعة السابعة مساء على قناة الموسيقا حياة يوتيوب رح اتركلكم رابط القناة ب اول تعليق وكمان بتلاقوه بالستوري، شكر كبير لفريق عمل البوستر. تصوير فوتوغراف وتصميم غرافيك ،

Fahed Tanous Studio تصفيف شعر ليفون، مكياج لبنى مرتضى، واكيد الاغنية من إنتاج مبادرة الموسيقا حياة“.وكانت غنى أبو حمدان اشتهرت كطفلة عبر برنامج ”ذا فويس كيدز“ الذي شاركت فيه عام 2016 وحينها قدمت في تجارب الآداء أغنية ”عطونا الطفولة“ للفنانة اللبنانية ريمي بندلي.



وانهارت أبو حمدان بالبكاء وهي تغني على المسرح، فتوجهت الفنانة نانسي عجرم إليها وشجعتها حتى انتهاء الأغنية، كما حظيت بتصفيق حار من عضوي لجنة التحكيم وقتها تامر حسني وكاظم الساهر، وكذلك الحضور وعائلتها التي رافقتها.



وانضمت غنى وقتها إلى فريق نانسي عجرم، لكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة، غير أنها واصلت مشوارها الفني وطرحت أغنية ”زهرة نيسان“، كما تشارك في العديد من الحفلات.