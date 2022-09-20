مفاجأة مدوية.. أم كلثوم تزوجت بالسر من هذا الرجل ولديها ابنة معاقة عقلياً منه! لن تتوقعوا هويته!!

ما تزال سيرة سيدة الغناء العربي مادة دسمة للجدل والنقاشات والتي تروي بعض الأخبار الصحافية التي تطل بين الحين والآخر لتكشف لنا عن جوانب خفية في حياة سيدة الغناء العربي وكوكبة الشرق.

وقبل سنوات قليلة شهد الوسط الإعلامي في مصر ضجة كبيرة بعدما فجرت صحيفة مفاجأة صادمة تخص كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.

صحيفة“البوابة” في حينها نشرت حواراً لها مع الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، وأكد فيه أن كوكب الشرق أم كلثوم تزوجت من أحد القضاة سراً، وأنجبت منه 3 أبناء، منهم ابنة مصابة بمرض عقلي.

فضائية النهار تواصلت مع الصحفي شادي أسعد، معد الحوار وناشره على صفحات جريدة “البوابة”، الذي أكد صحة ما ورد في حواره، وتحدى من يكذبه بالتسجيل الصوتي الذي يمتلكه.

تواصلت القناة أيضاً مع السيدة بثينة محمد، حفيدة كوكب الشرق، والتي نفت ما تردد عن زواج أم كلثوم وإنجابها 3 أولاد فيما نفت الفنانة سميرة عبد العزيز كل ما كتب على لسان زوجها الراحل، وأكدت أنها ستقاضي الصحفي والصحيفة، وستطلب خبير أصوات للتأكد من صحة التسجيل.

الصحفي رد على ذلك بقوله إنه يقدر الفن والفنانين لذا قام بتأجيل الحوار، وذلك تلبية لرغبة الراحل محفوظ عبدالرحمن في نشر التسجيل بعد وفاته.

وكانت صحيفة “البوابة” قد نشرت على لسان الكاتب محفوظ عبدالرحمن أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم تزوجت من قاضٍ يدعى “وجدان” وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهم تدعى “سعدية” ومصابة بمرض عقلي.

وذكرت الصحيفة أن الحوار مسجل بصوت الكاتب الراحل قال فيه إن الدافع الأول لتقديمه مسلسل” أم كلثوم” هو حبه وإعجابه الشديد بكوكب الشرق منذ صباه.