أول صورة لزوج الاعلامية رضوى الشربيني والذي خلعته وحرّمت الزواج مجدداً بسببه!! طلع أوسم من أحمد عز.! !

تداول مستخدمو فيسبوك، صورا لبنات الإعلامية رضوي الشربيني بعد إثارتها للجدل ببرنامج هي وبس وانتشرت الصور بعنوان الراجل اللي سد نفس رضوى الشربيني.



وكانت تجمع الصور بين بنات رضوي الشربيني وطليقها ولكن من الواضح أن رضوي الشربيني تخلصت من جميع صورها مع طليقها، حيث أن الصور لا تجمع بينهم أبدا، وكانت أبرز تعليقات الفتيات “ده مزز اووي”.

وكانت قد أفصحت رضوى الشربيني خلال إحدى حلقات برنامجها هي وبس عن سر من أسرار حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها خلال الفترة التي ابتعدت فيها عن الوسط الإعلامي والتي لم تتجاوز مدة الأربعة أعوام، بهدف التفرغ قليلاً للعائلة والاستراحة من ضغوط العمل، وصل وزنها الزائد إلى قرابة الـ 90 كيلو جرام.



وبعد اكتشافها أنها خسرت الكثير خلال جلوسها في المنزل، قررت العودة لوزنها المثالي السابق 58 كيلو جرام كي تتمكن من الظهور على الشاشة من جديد، وبالفعل التزمت نظام غذائي قاسي ومع تدريبات قاسية في الجيم تحت إشراف طبيب تغذية مختص،.



وبفضل العزيمة والإصرار تمكنت من خسارة ما يزيد عن الـ 30 كيلو جرام من وزنها خلال فترة محدودة، قبل عودتها للساحة الإعلامية في العام 2017 من بوابة برنامجها الأشهر ”هي وبس".