الشغل مش عيب.. عندما تجرأت الفنانة انتصار ومارست هذه المهنة قبل التمثيل! والمفاجأة الصادمة بالمبلغ الذي كانت تتقاضاه

قالت الفنانة انتصار إن طابع شخصيتها الكوميدي ظهر في مرحلة مبكرة،وذلك خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة ، مؤخراً.



مشيرةالى أن طابعها الكوميدي ظهر أثناء عملها في أحد المحلات في العطلة الصيفية، عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، قائلة: "أول مرتب حصلت عليه كان من عملي في محل ملابس،

وتقريبا كان 75 جنيها في الأسبوع".وردا على سؤال هل ظهر الجانب الكوميدي عندك في تلك الفترة؟ قالت: "طبعا كنت مالية المحل سعادة والزباين بقوا أصحابي، لكن إتعلمت إن التعامل مع الناس صعب".



وتابعت: "المحل كان للملابس الحريمي، وكل يوم 100 واحدة تدخل، وكل واحدة عندها مشكلة، وفعلا الجحيم هو الآخرون".



وانتقدت انتصار خلال اللقاء المبالغة في الدعوات المدافعة عن حقوق المرأة قائلة: "إحنا أخذنا كل حقوقنا وشكرا، ليه الدفاع عن المرأة طول الوقت، مش عايزين حد يدافع عنا، وإنتو كدا بتخربوا الميزان".



وتعليقا على إشارة مقدمة البرنامج إلى تعرض المرأة للعنف، ما يتطلب مواصلة الدعوات المدافعة عن المرأة، قالت انتصار: "دي عادات سيئة في المجتمع نتيجة التربية والبيئة المحيطة

، لكن الستات أخذت حقها بالقانون والشرع، وإحنا مذكورين في القرآن وفي سورة باسمنا، واتوصى علينا 100 مرة في الأحاديث النبوية".ويذكر أن الفنانة انتصار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحلام سعيدة".