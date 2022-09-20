لن تصدق.. كيف يبدو الفستان الذي أصرت الملكة إليزابيث أن تُدّفن به بدل الكفن.. وهل دفنت بمجوهراتها.! !

دُفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء الاثنين، في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور في أطراف لندن، وانتهت مراسم التشييع بحضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة وألفي ضيف من قادة العالم والمسؤولين.



وشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم مسيرة النعش الملكي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.

وانتهت مراسم جنازة الملكة بعد إنزال النعش إلى القبو الملكي بكنيسة سانت جورج ودفن جثمانها، في حين غادر الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية الكنيسة.



ماذا ترتدي الملكة؟

ولعل أبرز ما يسأل عنه الكثيرون هو الزي الذي سترتديه الملكة وترقد به في مثواها الأخير، وبالرغم من أنه كان من المفترض أن يظل سرا فإن بيثان هولت،

خبيرة الموضة الملكية، توقعت أن ترتدي الملكة زيًا يحمل ذكريات سعيدة لها وتكون ارتدته في مناسبة سعيدة لها كفستان زفافها مع الأمير فيليب.



وأوضحت أن هذا الفستان سيتم تعديله بطرق معينة حتى يظل بحالته أطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الزي يكون وصية الملكة وهي من تختاره.



هل ستدفن بمجوهرات؟

وحول المجوهرات التي من الممكن أن ترتديها الملكة إليزابيث وتستقر معها إلى مثواها الأخير، قالت ليزا ليفينسون خبيرة المجوهرات، إن معظم ممتلكات الملكة الثمينة أصبحت الآن ملكا للعائلة لكنها قد تدفن بخاتم زفافها الذهبي الويلزي وزوج من أقراط اللؤلؤ.وأوضحت أن والدتها وبعض الأميرات دفن بمجموعة من مجوهراتهن.



وكانت الملكة إليزابيث فارقت الحياة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد 70 عاما من توليها العرش.