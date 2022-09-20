شكل الفنان خالد زكي في عزاء مراته يوجع القلب.. كاد يغمى عليه من البكاء | شاهد بالصور

ببكاء حدّ الانهيار، هكذا ودع الفنان خالد زكي زوجته التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة وظهر خالد زكي في حالة انهيار تام وانهمرت دموعه لحظة تشييع الجثمان.

وحضر من الفنانين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ومنير مكرم عضو مجلس النقابة والفنان شريف خيري والإعلامي عمرو الليثي، وغاب عن الجنازة أغلب نجوم الفن.وكشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد عزاء زوجة الفنان خالد زكي، خلال مشاركته في جنازة الراحلة إن العزاء سيقام يوم الثلاثاء المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار ٣"، والذى عرض رمضان الماضي.وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.