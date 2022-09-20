ليلى عبد اللطيف ترفع يدها بالدعاء وتُثير جنون سكان العالم بتوقعات كارثية ومزلزلة لم يسبق لها مثيل.. هذا ما سيحدث بعد أيام!!

توقعت سيدة التوقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الشخصية، على موقع الفيديوهات يوتيوب، مجموعة من التوقعات خلال الفترة القادمة.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعوديةوتوقعت أن تُصبح السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، محط الانظار والانفتاح، وهي التوقعات الذي تحققت بالفعل، متابعة أن الأمير محمد بن سلمان صاحب شخصية قيادية، وقائد عظيم يحمل هموم الأمه، ونقل السعودية في زمن وجيز لتحقيق هذه الانجازات.

أكدت ليلى عبد اللطيف أن ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الوقت الحالي، ما هو إلا بداية الطريق إلى بناء جسر عربي لا مكان فيه للخلافات ولا الثورات ولا الحروب وسنكون أمام ولادة تحالف عربي جديد، تلعب فيه السعودية الدور الأكبر أمام المصالحات والتحالفات العربية القادمة، حيث ستلعب السعودية ومصر وتركيا الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة في حسم الخلافات العربية والاسلامية.

ناقوس الخطر يدق أبواب أوروبا تتوقع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن تقترق أصداء ناقوص الخطر إلى بعض الدول الأوروبية، ودخول الحروب في بعض الدول الأوروبية، ما يزيد من نسبة الهجرة من تلك الدول، وسيكون المشهد الاوروبي في الفترة القادمة مليء بالمعاناة والمأسي، قد تؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة.

تتوقع ليلى عبد اللطيف أن يُصبح الوضع الاقتصادي في أاوروبا على المحك، خاصة خلال المراحل القادمة، كما أنها لا ترى أي نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية، ما يُعجل من وصول الحرب إلى أوروبا.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تدخل مصر خلال الفترة القادمة إلى أوساط العالم العربي، من خلال التعاون والحوار، حيث يزور الرئيس السيسي العراق وتركيا ودول أخرى، والمحطة الأهم ستكون ما بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسيكونا سويًا في وجه كل الخلافات العربية، والصعوبات التي تواجه حل الازمات العربية.

تتوقع أن يضع الرئيس السيسي قانون للجرائم خاصة جرائم القتل الوحشية، ويصدر قرار حازم لهذه الجرائم، وان السيسي سيضرب بيد من حديد لمحاربة تلك الجرائم الوحشية، ومن خلال تلك القوانينن ستنخفض معدلات تلك الجرائم خلال السنوات القادمة.

تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة افتتاح أسطوري لحفل بارز وكبير، يتخطى مواصفات المهرجان ويُبهر العالم.

الفيضانات تهدد بعض دول العالم تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تتعرض بعض دول العالم لفضيانات تهددها خلال المرحلة القادمة، حيث تطال تلك الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من مساحات تلك الدول ومنها عربية وأجنبية، قائلة «الله يستر»

اكتشاف طبي مذهل لمرض السرطان توقعت ليلى عبد اللطيف أن يكون العالم على موعد مع اكتشاف طبي مذهل وعلاج فاعل لمرض السرطان، سياتي من خلال شجرة او بنات غير معروف بعيدًا عن الكيمياء والجراحة.