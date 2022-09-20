هذه الطفلة الصغيرة التي في الصورة اصبحت اليوم فنانة جميلة للغاية رفضت الزواج من أحمد زكي وتزوجها أحد الرؤساء سرًا واخفاها عن الكل.! !

ما زال الجمهور يتداول بعض من أعمالها وصورها، وقصة زواجها سرا من الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، رغم مرور نحو 19 عاما منذ اعتزالها الفن.



إنها النجمة إيمان الطوخي، التي سحرت بجمالها مسؤولين من العيار الثقيل ونجوم الفن والجماهير، وبعد دخولها مجالات الغناء والتمثيل والإعلام،

انتشرت أنباء ارتباط الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بها سرًا.ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من طفولتها، كانت قد نشرتها عام 2017 بمناسبة عيد ميلادها السابع والخمسين.



وقالوا إن ملامحها الجميلة لم تتغير عما كانت عليه في طفولتها، وابدوا إعجابهم الشديد بها، وتغزلوا بجمالها وانوثتها.



المطربة والاعلامية والممثلة المصرية إيمان الطوخي، ولدت في 11 يناير عام 1958 بالقاهرة، وهي ابنة الفنان والإذاعي الكبير محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1980.



وقدمت ألبوم مميز في مطلع التسعينات مع الملحن محمد ضياء، بعنوان "النظرة الأولى" السبب الرئيسي وراء قصة حب جديدة.



كما قدمت العديد من الأغاني والأعمال في السينما والتلفزيون ومن أهم مسلسلاتها "رأفت الهجان" الذي جسدت من خلاله شخصية الفتاة اليهودية التي أحبت العميل المصري، ومن أشهر أعمالها ايضا، مسلسلات:

"الطريق إلى سمرقند" و"ألف ليلة وليلة" و"بوابة الحلواني" و"جمال الدين الأفغاني" و"دماء على الأسفلت" و"بيت الكوامل" و"لا تدمرني معك" و"الحب يموت" و"الحكم آخر الجلسة".

أبدى الفنان أحمد زكي إعجابه بإيمان الطوخي عام 1997، وحرص على حضور جميع حفلاتها بصفة دائمة من خلال الجلوس في الصفوف الأولى، وحاول أكثر من عامين إقناعها بالزواج منه، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفضها لذلك.

ارتبط اسم "الطوخي" بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد إصراره وحرصه على مشاركتها العديد من الحفلات التي كان يقيمها في الرئاسة وغيرها وتداول الكثيرون أنباء زواجهما سرا.



وبررت ساحرة النجوم والشباب، الفنانة إيمان الطوخي، اعتزالها الفن والإعلام، بالقول، بأن مهنتي الفن والإعلام لم تعدا كما كانتا عليه من قبل، وان هنالك دخلاء أساءوا للمهنتين. حسب قولها.

رغم أن مهنتي الإعلام والفن حينها كانت في أوج توهجمها نتيجة لوجود عشرات من عمالقة الإعلام والفن في ذلك الوقت.



وتواصل انتشار انباء ارتباط إيمان بمبارك، منذ فترة قصيرة من ممارستها التمثيل والإعلام والغناء، وقيل أن ارتباطهما، كان السبب الحقيقي لاعتزالها.

عدم نفيها زواجها من مبارك وتجاه انتشار أنباء ارتباطها بالرئيس مبارك، من خلال العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، حينها،

لم تنف الطوخي هذا الأنباء أو حتى تعلق عليها، مما زاد من اشتعال هذه الأنباء.وبعد فترة طويلة خرجت الطوخي بتصريحات صحفية تنفي صحة أنباء ارتباطها بالرئيس الأسبق مبارك، ومع ذلك ذهب البعض للقول بأن نفيها، ناتج عن ضغوطات من جهات عليا في الدولة.

حسب قولهم.

وما يثبت حقيقة ارتباط الجميلة إيمان الطوخى، بالرئيس الراحل حسني مبارك، وفقا لتقارير صحفية، هو رفضها الزواج حتى وقتنا الراهن، رغم أنها كانت فتاة أحلام الشباب والفنانين، ورغم خطبتها الصورية مرتين،

الأولى من المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبدالحي الذي تعرفت عليه فى مسرح الجامعة، والثانية من الملحن محمد ضياء، بعد تعاونهما فى ألبوم «النظرة الأولى»، إلا أنها رفضت الزواج بأي منهما وبغيرهما بالمطلق.



وقال الملحن محمد ضياء، فى حوار صحفى، أن الفنان الراحل أحمد زكي كان معجبا بإيمان الطوخي، وعرض عليها الزواج، ولكنها رفضت، مؤكدا أن اعتزالها الفن كان أمرًا متوقعًا لأنها كانت ذات طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها ولم تستطع مسايرة ما يحدث في الوسط.

وكان التليفزيون المصري، قد رفض عرض مسلسلها الناجح «جمال الدين الأفغانى»، وتم إبعادها لدرجة تخلي المخرج أشرف فهمي عنها رغم حرصه على أن تكون النجمة المصرية الأولى في السينما والتلفزيون، وذلك بسبب تخوفه من الاستخبارات، بعد ورود معلومات إليه بارتباطها بالرئيس مبارك.



نشر فيديو منسوب لابن شقيقتها ووصل الأمر إلى حد نشر فيديو على موقع يوتيوب منسوب لابن شقيقة إيمان الطوخي بعد اعتزالها، يحمل رسالة بدأها بآيات من القرآن، محاولا من خلالها تهدئة انتشار أنباء ارتباط الفنانة، بالرئيس مبارك.



وقال ان خالته لم تتزوج من أي رجال السياسة، مشيرًا إلى أنها تعرضت للاضطهاد، مما اضطرها للابتعاد والانزواء لتحافظ على صورتها النقية أمام جمهورها، دون أن يذكر سبب رفضها الزواج من الكثير من الفنانين والمشاهير الذين تقدموا بطلب الارتباط بها طيلة الفترة الماضية.



رسالة ابن شقيقة الفنانة إيمان الطوخي، تسببت بتعرضه للهجوم واتهامه بأنه مدفوع من أطراف سياسية مقابل مبلغ من المال، للقيام بمحاولة منه إخفاء حقيقة ارتباطها بالرئيس الأسبق، وتهدئة تداول الأنباء في هذا الأمر.

وما زاد من شك الجمهور بمصداقية، أنباء تدخل جهات عليا في الدولة المصرية، في موضوع علاقة حسني مبارك والفنانة الطوخي، هو تداول أنباء ارتباطهما مجدداً بعد وفاة الرئيس مبارك.



وفي إحدى اللقاءات النادرة للفنانة الرائعة إيمان الطوخي، أفادت أن والدها الفنان الكبير محمد الطوخي، أسس استوديو التسجيلات الإذاعية، وكان يتمتع بقوة صوته مما جعله صوت إذاعي شهير وأن له كبير الأثر في تكوين شخصيتها.



ومؤخرًا كشفت الجميلة إيمان الطوخي، في حوار صحفى بعد سنوات طويلة من الصمت، عن الاهتمام الذي كانت تلقاه من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.



كما كشفت الفنانة الطوخي بأنها كانت تتلقى دعوات من الرئاسة لإحياء حفلات أخرى شارك في بعضها الفنانان الكبيران وديع الصافي وسيد مكاوي، مرجحة أن يكون هذا سبب آخر في تزايد تداول أنباء ارتباطها سرا بالرئيس مبارك.

ولم توضح ساحرة النجوم والجماهير، أن كانت قد تزوجت بمبارك سرا أم لا، وهو ما جعل البعض يتيقن بارتباطهما وبأن اعتزالها الفن والإعلام ناتج عن ضغوطات من جهات عليا،

كما أكدت وسائل إعلام مصرية وعربية، أن عزوف إيمان الطوخي عن الزواج من جميع من تقدموا بطلب الارتباط بها، دليل آخر على زواجها سرا من الرئيس الراحل حسني مبارك.



وأوضحت تلك المصادر أن الفنانات في مصر دخلن في علاقات عاطفية مع أكثر من شخص، وأن بعضهن ارتبطن أكثر من 15 مرة، بإستثناء إيمان الطوخي التي لم ترتبط بأحد حتى عاطفيا، منذ انتشار أنباء زواجها بمبارك بعد شهور قليلة من ظهورها على الشاشة.