جمال رباني يخطف القلوب.. خطوبة الطفلة سو بطلة الكبير أوي تهز الوسط الفني!! صورتها مع خطيبها وهما يقطعان الكعكة تجتاج السوشيال ميديا.! !

يعتبر مسلسل الكبير أوي أحد المسلسلات الكوميدية التي يحب الجميع مشاهدتها منذ انطلاق موسمه الأول، وتعلقت الجماهير بالشخصيات التي قدمها المسلسل، وإحدى تلك الشخصيات الطفلة «سو»، التي قدمتها الممثلة ليلى عدنان.



قدمت الممثلة ليلى عدنان شخصية الطفلة «سو» المتسلطة والمتعبة لمن حولها، حيث قدمت الدور ببراعة شديدة، وتسببت في شعور الجمهور بأن هذه هي شخصيتها الحقيقية،

لكنها في الحقيقة غير ذلك، فضلاً عن تغير ملامحها كثيرًا عن ملامح الطفولة التي اشتهرت بها، لتصبح شابة فاتنة جميلة.خطوبة الممثلة الشابة ليلى عدنان



أعلنت الفنانة الشابة ليلى عدنان خبر خطبتها في يناير من العام الماضي في حفل صغير داخل منزلها، إلا أنه بعد ذلك لم تصدر أي أنباء عن استمرار الخطوبة أو تحديد موعد الزواج.



خطوبة ليلى عدنان

ظهرت ليلى عدنان في صور خطبتها بإطلالة أنيقة ورقيقة للغاية، بفستان أبيض وشعر منسدل على كتفيها، بينما كانت تقطع تورتة الاحتفال مع خطيبها.



كيف أصبح شكل الفنانة ليلى عدنان

على الرغم من تقديم الممثلة الشابة ليلى عدنان عددا من الأعمال الفنية بينما كانت شابة في مقتبل العمر، إلا أنها ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور بملامحها الطفولية، وشخصيتها المتسلطة في مسلسل “الكبير أوي”، وعلى الرغم من تقديمها دور الفتاة «سو» المُتعبة وغير اللطيفة في المسلسل، إلا أنها نالت إعجاب الجمهور.



تغيرت ملامح الفنانة الشابة ليلى عدنان كثيرًا عن ملامح الطفولة، فبعد 10 سنوات من تقديمها مسلسل “الكبير أوي”، ظهرت ابنة الـ 22 عاما في مسلسل “السيدة زينب”، بملامح وقوام مختلف تمامًا، وإطلالة أنثوية رقيقة.