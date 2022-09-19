وداعاً للأدوية.. معجزة زيت الزيتون مع القرنفل الجبارة.. ضعي بهذه الطريقة لمدة اسبوع فقط وشاهد ما الذي سيحدث في أول أسبوع شاهد بنفسك النتيجه.! !

مفاجأة مذهلة زيت الزيتون والقرنفل ضعي بهذه الطريقة لمدة اسبوع فقط وشاهد ما الذي سيحدث في أول أسبوع

زيت الزيتون والقرنفل، من أهم وأفضل الزيوت التي تساعدنا في حل بعض المشاكل الصحية التي نتعرض اليها ولكن يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام زيت الزيتون والقرنفل دائما وبشكل يومي ومستمر،

لهذا السبب يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم دائما باستخدام هذه المواد المكونة ما بين زيت الزيتون والقرنفل حتى نقضي تماما على بعض المشاكل يمكننا ايضا ان نستفيد أكبر استفادة من هذه المواد الطبيعية البسيطة التي سوف تسعد حياتك بعد اليوم.

فوائد مزيج القرنفل وزيت الزيتون

الخليط المكون ما بين القرنفل وزيت الزيتون احدى الوصفات البسيطة جداً، التي يجب أن نستفيد منها دائما لان مميزاتها عديدة لا حصر لها خاص عند استخدامها قبل النوم مباشرة لذلك الفوائد تكون كما يلي:-

زيت الزيتون مع القرنفل تقلل نهائيا الكوليسترول الضاره التي تؤثر على الجسم.يساعد ايضا هذا المزيج على القضاء على مرض الامساك التي يتعرض إليه بعض الأشخاص.



يعتبر القرنفل بعد إضافته مع زيت الزيتون يساعد على عملية الهضم السريع.

يعد معالجة أمراض عديدة منها الإمساك بطريقة بسيطة جداً.



يعمل ايضا لتسكين قوي للآلام التي تؤثر على الفم والأسنان.

يعمل كمساعد قوي للانتفاخات التي تؤثر على البطن.



يساهم بشكل كبير في الآلام التي تؤثر على الرأس.

يساهم في علاج بعض الأمراض مثل تخفيف الحمى .



عزيزي القارئ إذا قومت باستخدام زيت القرنفل مع زيت الزيتون سوف نساهم في حل مشكلة الكبد والقلب الذي يؤثرون على الجسم بشكل سلبي.



طريقة تحضير مزيج القرنفل وزيت الزيتون؟

المكونات: –

اثنين من حبايه القرنفل.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من زيت الزيتون.

الطريقة :-

يجب اولا ان نبادر بتحضير كمية من الماء الدافئ.

ونبدا باضافه القرنفل ونقوم بتغطية هذا الكوب لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة زيت الزيتون بعد تصفية هذه المياه.

ويبدأ بتناولها يوميا قبل النوم مباشرة