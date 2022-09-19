هل تذكرون طفل ذا فويس كيدز زين عبيد الذي خطف قلب نانسي عجرم؟.. شاهد كيف أصبح شاباً وسيماً بعدما خسر نصف وزنه.! !

تداولت حسابات ناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام صورة حديثة لنجم The Voice Kids السوري الشهير زين عبيد.



وأثارت الصورة دهشة الكثير من المتابعين بحيث رأوا أن شكله تغيّر إلى حد كبير، وأنهم كادوا لا يتعرفون إليه.

وبالفعل لفت النجم الشاب الأنظار بنحافته الشديدة، حيث تبين أنه خسر ما لا يقل عن 30 كيلوغراماً من وزنه فتغيرت ملامحه بشكل ملحوظ.



وأشار بعض المتابعين إلى أن زين خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشّهرة رغم أنه لم يتخطَّ حينها عامه الـ16.



يُذكر أن زين عبيد حقق شعبية كبيرة بعد ظهوره المميز في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير المخصّص للأطفال حيث لفت الأنظار بجمال صوته وخفّة دمه، علماً أنه وصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.