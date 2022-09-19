بعد أن رفض ظهورها في برنامجه.. الفنانة ياسمين صبري تنتقم من الاعلامي عمرو أديب وتوجه له صفعة قاسية.! !

من المقرر أن تحل الفنانة ياسمين صبري ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، بعد الأنباء التي تحدثت عن رفض عمرو أديب استضافتها في برنامج الحكاية.

وعلم موقع «أوان مصر» من مصارده الخاصة، أن الفنانة ياسمين صبرى قامت بتصوير حلقة مع الفنانة إسعاد يونس خلال الأيام الماضية، وسيتم طرحها في الموسم الجديد والثالث من برنامج صاحبة السعادة.

وكانت وسائل اعلام مصرية كشفت أن ياسمين صبري طلبت، 4 ملايين جنيه للظهور في برنامج الحكاية مع عمرو أديب والذي رفض طلبها رفضاً باتاً.

وفي سياق أخر، تعود الفنانة ياسمين صبرى بـ مسلسل جديد حيث تم التعاقد منذ أيام قليلة، وهو مسلسل ستخوض به الماراثون الرمضاني الدرامي القادم 2023.

ومن المقرر أن تعلن ياسمين صبرى عن مؤلف ومخرج العمل خلال الفترة القادمة وعن موعد بدء تصويره، ويعد هذا المسلسل بعد غياب ياسمين سنتين عن الدراما الرمضانية .

آخر أعمال ياسمين صبري ويذكر أن أخر أعمال ياسمين صبرى في الدراما كان في السباق الرمضاني لعام 2020 بـ مسلسل«فرصة تانية » والذي حقق حينها نجاحًا كبيرًا.