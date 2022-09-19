خمن من هو هذا الطفل أصبح الأعلى اجراً في تاريخ السينما اقتحم موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين..!

ولد في 2 مايو عام 1972 في مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، درس في جامعة ميامي على الرغم من أنَّه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنَّه يمتلك جنسية ساموية من Samoa من ناحية أمه، ويمتلك جنسية كندية من ناحية والده، وجنسية أميركية بسبب ولادته فيها.

انه الفنان العالمي دواين جونسون الذي نشاء في نيوزيلندا لفترة قصيرة وتلقى تعليمه بمدرسة Richmond Road الابتدائية، ثم بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة دخل مدرسة Freedom High School.ودخل في العام 2007 الفنان دواين جونسون موسوعة ​غينيس​ للأرقام القياسية لأعلى أجر يتقاضاه ممثل في إطلالته الأولى بعالم التمثيل، حيث تقاضى 5,5 ملايين دولار في دوره الأول في فيلم ​The Mummy Returns​.

كما استطاع دواين جونسون اقتحام موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية في عام 2015، لأكثر عدد من السيلفي الملتقطة خلال 3 دقائق! فقد قام بالتقاط 105 صور سيلفي مع معجبيه في افتتاحية فيلمه San Andreas.

في عام 2013 حصل على جائزة اختيار الأطفال ضمن فئة قاهر الأعداء عن فيلم الخيال العلمي Journey 2: The Mysterious Island .

نشردواين جونسونكتاب حول سيرته الذاتية في عام 2000، وحصل على المركز الأول كالكتاب الأكثر مبيعاً في قائمة النيويورك تايمز، وبقي في هذا المركز لبضعة أسابيع.

بحسب فوربس فإنَّ إيراداته في عام 2016 بلغت ما يقارب ال 64,5 مليون دولار، ما جعله الممثل صاحب أعلى أجر في ذاك العام.