والدة تامر الصراف زوج رانيا فريد شوقي هي فنانة شهيرة ومن أشهر نجمات الزمن الجميل!!.. لن تتوقعوا من تكون!!-صورة

من الوجـوه الجميلة التي استـطاعت أن تـلـفت أنظـار الجمهور إليها ،منذ دخرولها عالم الفن ، بجمالها وطلتها الر قيـقة، حيث عاشت حياة مليئة بالأسرار والحكايات، حـكاية لم نر أها سـوى في الأفلام المصرية.

انها الفنانة سهير فخري من مواليد القاهرة في 17 أغسطـس عام 1943، وقد بد أت التمثيل وهي طفلة في فيلم “خلود”عام 1948 مع فاتن حمامة، ويعـد وجهها الطفولي من الو جوه المألوفة للمشاهدين بعد ما قد مـت “ولدي’ مع محمود المليجـي عام 1949، “من غير ود اع” مع ما جدة الصباحي عام 1951، “اشهددوا يا ناس “مع شادية عام 1953.وبعــد عـدة أفلام ابتعدت الطفلة الصغيرة عن الشاشة الفـضيية، لتعود من جديد بعد 13 عامًا ولكن كشابة فاتـنة شـديدة البــرا ءة في فيلم “أجازة صيـف” مع زكي ر ستم عام 1966.

وتزوجت سهير فخري من الكاتب محمد كامل حسن أنجبت طفلان، وما لا يعرفه الكثيرين أن رجل الأعمال تامر الصراف هو ابنها والذي يكون زوج الفنانة رانيا فريد شوقي، ولم يكن يعرف أحد أن زوجة ابنها هي رانيا فريد شوقي إلا بعد وفاتها.

فعندما توفيت سهير فخري قامت رانيا فريد شوقي بالإعلان عن وفاة حماتها سهير فخري بعد صراع مع المرض، تفاجأ الجمهور وقتها بمعرفة هذا الخبر وتفاعلوا مع وفاتها بشكل كبير، وحضر جنازتها عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين قاموا بتقديم واجب العزاء لابنها رجل الأعمال تامر الصراف.

وذلك في دار مناسبات مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر، وقامت زوجته رانيا فريد شوقي بتلقي واجب العزاء أيضاً في وفاة حماتها في الجزء المخصص للسيدات، ومن أشهر الفنانين الذين حضروا العزاء: شهيرة، يحيى الفخراني، رياض الخولي، وفاء عامر، حسام داغر، سامح يسري وكثيرين غيرهم.