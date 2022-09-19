بلحية بيضاء.. صورة مفزعة للزعيم عادل إمام بعد ضجة إصابته بالزهايمر تصدم الوسط الفني !!

أثار الفنان المصري عادل إمام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن اصابته بالزهايمر واعتزاله الفن.

وفي اعقاب تلك الأنباء تداول ناشطون صوراً صادمة للزعيم يظهر فيها “بلحية بيضاء” بجانب ابنه الفنان محمد عادل إماموبحسب مواقع صحفية مصرية، فإن هذه الصورة التي ظهر فيها الزعيم وهو يطلق لحية بيضاء غير حقيقية إنما تم إجراء تعديلات عليها، بينما الصورة الحقيقية تعود لحفل زفاف ابنه محمد.

الزعيم عادل إمام، هو ممثل مصري ولد في 17 مايو 1940 بالمنصورة، تخرّج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، لقبه المفضل هو “الزعيم”.

وعرف الفنان المصري عادل إمام بأدواره الكوميدية فهو “زعيم الكوميديا”، ورغم ذلك إلا أنه حرص في أعماله على مزج الكوميديا بالطابع السياسي والديني والرومانسي.

تزوّج الفنان المصري الكوميدي عادل إمام، من السيدة هالة الشلقاني، وأثمر هذا الزواج بثلاثة أبناء هم: “رامي ومحمد وسارة”.

من هو محمد إمام

هو ممثل مصري شاب ولد في 16 سبتمبر 1984، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو نجل الفنان المصري الكوميدي عادل إمام ووالدته هي “هالة الشلقاني” شقيقة الفنان مصطفى متولي.

تزوّج الفنان محمد إمام من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى “نوران طلعت”، وأنجب منها طفلتين هن: “خديجة”