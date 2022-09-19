لن تصدق ما سبب عدم ظهور الفنانة عبلة كامل في أي برنامج تلفزيوني.. السر الذي اخفته الفنانة كشف اخيراً.!!

تعتبر الفنانة القديرة عبلة كامل احد اهمتجوم السينما المصرية التي برعت في تقديم الأدوار الفنية المتنوعة، إلا أنها دائمًا ما كانت بعيده عن الظهور الإعلامي، على الرغم من محاولات العديد من أبرز الإعلاميين على الساحة استضافتها مئات المرات.



حيث نشرت إسعاد يونس عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ردًا على سؤال متابعيها “ عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك”،

إذ أجابتهم قائلة " أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برنامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها.

على الرغم من قرار الفنانة القديرة عبلة كامل عدم الظهور في أي برامج تليفزيونية، إلا أن ذكر سيرتها يُبهج الجمهور، خاصة عندما تحدثت الإعلامية منى عبدالغني عن ذكريات عملها معها في مسلسل “هارون الرشيد”، حيث أكدت أن عبلة كامل شخصية حساسة وخجولة للغاية، وترفض تمامًا الظهور الإعلامي.



كما أوضحت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر خاصية الأستوري على موقع السوشيال ميديا انستجرام "أن الفنانة عبلة كامل خجولة جدًا وتشعر بالكسوف الشديد عند التحدث عن نفسها.



وختمت حديثها عن الفنانة قائلة "لذا فهي قررت عدم الظهور نهائيًا في أي برامج".