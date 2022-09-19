يوضع سره في أضعف خلقه.. بذور صغيرة لها مفعول سحري خارق لخفض الكوليسترول ووقف انسداد الشرايين.. تعرف عليها

يوضع سره في أضعف خلقه.. بذور صغيرة لها مفعول سحري لخفض الكوليسترول ووقف انسداد الشرايين.. هناك الكثير من الدراسات العلمية الحديثة التي أُجريت على بذور الكتان وأثبتت مدى قدرتها على وقف انسداد الشرايين لأنها تخفض تكون الصفائح بنسبة كبيرة تصل إلى 40%.



وبالرغم من صغر حجمها إلا أنها تحتوي على أفضل الدهون الصحية والمعادن والفيتامينات المهمة جداً لصحة الإنسان، وتستخدم بذور الكتان كطعام في كثير من الدول وتستخدم كعلاج أيضا عند مناطق البحر الأبيض المتوسط منذ قديم الأزل، وإليكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

فوائد بذور الكتان "يوضع سره في أضعف خلقه".. بذور صغيرة لها مفعول سحري لخفض الكوليسترول ووقف انسداد الشرايين.. تعرف عليها إن بذور الكتان تعالج الكثير من الأمراض وتحمي الجسم من أمراض خطيرة مزمنة وهذا بفضل المكون الذي تحتوي عليه وهو SDG lignan وهو نوع من أنواع مضادات الالتهابات وكذلك بوليفينول الكوليسترول المسؤول عن مقاومة تبعات تصلب الشرايين.

وتعمل بذور الكتان على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية حيث تعمل على إزالة انسداد الشرايين عند الإنسان وهي مصدر طبيعي للحمض الشهير حمض ألفا اللينولينيك ALA الذي يحسن صحة القلب بصورة لا يتخيلها عقل، كما أنها لديها فاعلية كبيرة ضد الامساك والسكري ومشكلة ارتفاع ضغط الدم وغيرها.



ولهذا فهي من أفضل الحبوب الغذائية التي تساعد على تحفيز مناعة الجسم لمواجهة اخطر الأمراض المزمنة بكافة أنواعها، استخدمها بقدر كافي على مدار الأسبوع لتحسين صحة قلبك وجسمك بصفة عامة.