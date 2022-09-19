في عمر التسعين.. الممثل رشوان توفيق يوجه إهانة قاسية للزعيم عادل إمام.. ما قاله صدم الجميع.!!

انتقد الفنان رشوان توفيق فكرة الألقاب التي يحصل عليها الفنانين؛ مؤكدا رفضه إطلاق لقب الزعيم على الفنان عادل إمام.



وقال رشوان توفيق خلال لقائه ببرنامج "تقدر مع الغيطي" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة "الشمس": "أنا ضد الألقاب التي يُسمى بها الفنان مثل إطلاق لقب الزعيم على عادل إمام".وتابع رشوان توفيق :

"أرفض تسمية عادل إمام بالزعيم، ومش علشان عمل مسرحية الزعيم نقوم نطلق عليه لقب الزعيم، ولكن بلا شك أن عادل إمام ممثل على أعلى مستوى، وربنا أعطاه بلا حساب قدرات فنية درامية وكوميدية كبير، وهو تاريخ كبير،

ومع احترامي للجميع لم يستطع أحد من الكوميديانات أن يصنع تاريخًا مثل عادل إمام كونه موهوبًا ويتفجر بالموهبة".