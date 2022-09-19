جمال خرافي لن يتكرر.. لن تصدق ان هذه الشابة الحسناء هي ابنة بطل فيلم قبضة الهلالي يوسف منصور.. طلعت أجمل مليون مرة من سلاف فواخرجي!!

أشعلت مونيكا، ابنة الفنان يوسف منصور وبطل الكونغ فو، مواقع التواصل بسبب صورها وجمالها الأخاذ.

ابنة يوسف منصور جذبت إليها الأنظار بسبب جمالها الفتان، بينما لاحظ الجمهور ارتدائها ملابس رياضية، وكشفت مونيكا أنها ملابس رياضية قامت بتصميمها.يُذكر أن يوسف منصور قرر أن يعود للسينما من خلال فيلم «الحارس المختار» مع المخرج الأمريكي كورتني ميلر.

ومن ناحية أخري تحدث يوسف منصور عن سبب إختفائه وهي ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل

وقال يوسف منصور: "في 2006 حصل مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغفو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان ايدي تترفع".

وتابع: "جالي إحباط.. لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه"، موضحا أن علاج السرطان تم دون الحاجة للحصول على جلسات علاج كيماوي.



