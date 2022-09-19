طلقها 16 مرة واعتدى عليها بالضرب المبرح.. أسرار وخفايا صادمة عن أحمد حلمي ومنى زكي..تعرف على الحقيقة

يعد أحمد حلمي ومنى زكي من أشهر نجوم السينما، فضلًا على أن علاقتهما الزوجية من أكثر العلاقات نجاحاً في الوسط الفني إلا أنها لم تخلو من الشائعات.

وفي لقاء نادر للثنائي، منذ 7 أعوام تقريبًا، تحدثا خلاله عن أغـرب الشـائعات التي واجهــتمها طيلة فترة ارتباطهما، مؤكدين أن أكثر شـائعة طاردتهما هي الطلاق حتى وصلت إلى 16 مـرة.

وقالت منى زكي: “إحنا بنتطـلق 16 مرة في السنة، وأضاف حلمي أن الأمر وصل إلى أنه في إحدى المرات، خرجت شـائعة أنه اعتــدى عليها بالضـرب ومن المفـارقات العجيبة أن مروج الشـائعة أطـلقها بوصف تفصيلي لمنزلهما من وحي خيـاله، مؤكدًا أنه صدم وجهها ببــوز خشب السفرة، وفي هذا التوقيت كانت منى زكي خالعـة ضـرسها، مما تسبب في تـورم خديها، ولهذا السبب قررت عـدم الخروج من المنزل حتى لا يصدق أحد تلك الشـائعة”.

وروى "حلمي" أنه أصبح ينظر للحياة من منظور مختلف، فحينما يخسر شيئًا يستطيع تعويضه لا يحزن "لأني بقى معايا فلوس وأقدر أصلح، إيه اللي يخليني أزعل نفسي"، وتطرق إلى زوجته وروى قصة ضياع بعض مجوهراتها الألماس قائلًا: "كان كل همي إنه ميحصلهاش هي حاجة، فردت مقاطعة إياه: أنا كنت هموت"، فقال لها: "قولتلها انسي هنعوض كل ده وهنجيب غيره".

وكشفت الفنانة منى زكي خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" عن سبب رفض والدها زواجها بالفنان أحمد حلمي قائلة إن والدها رفض زواجها من أحمد حلمي نظرا لأنه كان في بدايته الفنية ولا يتمتع بالشهرة التي تتمتع بها.

وأكدت منى زكي أنها تمسكت بالزواج من حلمي، لأنها وجدت في شخصيته العديد من الصفات الرائعة، مثل الطيبة والتسامح والرقي في التعامل".

وكان آخر أعمال منى زكي في موسم عيد الفطر، هو فيلم العنكبوت، برفقة النجم أحمد السقا، فيما كان آخر أعمال أحمد حلمي فيلم واحد تاني، برفقة روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، وآخرين.