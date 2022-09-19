لو عايز ذاكرتك تبقى حديد.. إليك أسرع طريقة لحل مشكلة النسيان هتزود ذكائك وهتبقى خارق.. تعرف عليها !

إننا نبذل الكثير من المجهود امي نتذكر معلومة معينة أثناء أحد الاختبارات، أو عندما ترغب في تذكر مكان شيء ما وهو ما يجعلنا ندرك أننا في مشكلة كبيرة وهذا لأننا نعاني من النسيان، لهذا ينبغي علينا القيام بمجموعة من التمارين لكي ندعم ذاكرتنا وقدرتنا على التركيز ومن أهمها جلسات التأمل والاسترخاء لمدة تتراوح بين عشر دقائق وحتى 15 دقيقة، وبعدها سوف تلاحظ إنك تستطيع تذكر أي شيء بسهولة بدون مواجهة أي مشاكل.

طريقة لحل مشكلة النسيان

إن تصفح الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة يجعلنا نفقد نشاط قدراتنا العقلية شيئا فشيئا حتى نصاب بعدم التركيز والتوتر والنسيان المستمر وضعف الذاكرة، كما أننا نعاني من التشتت وعدم التركيز وهو ما يفعله الاطفال حينما يتهربون من المذاكرة لأنها صعبة لكن تصفح الانترنت في غاية السهولة وهذا لأنه لا يجعلهم يستخدمون عقولهم في أي شيء وهو ما يؤثر على قدرتهم الاستيعابية والذهنية فيما بعد.

لهذا فيتحدث عالم النفس الألماني جورج إلياس مولر أن أخذ فترة قصيرة للاسترخاء يقوم بدعم الذاكرة والقدرة على التذكر بكل سهولة تستطيع أن تخرج قدراتك العقلية المدفونة بما سهولة، وهذا تم اكتشافه بعدما تم تطبيق تجربة على عدد من الأشخاص بعض منهم أخذوا فترة من الراحة تصل إلى 6 دقائق تللبفص الآخر لم يحصلوا على أي راحة وتم تكليفهم بمذاكرة معلومات معينة وتبين أن من أخذوا فترة استراحة يستطيعون التذكر أسرع من الآخرين.