ليه اتطلقتي من الدنجوان رشدي أباظة في صباحية ليلة الدخلة؟ صباح أجابت بكل جرأة وفضحت سره الخطير

في حديث له نشرته مجلة آخر ساعة عام 1968، قال رشدي أباظة: «هناك فرق بين الفنان والممثل المحترف.. المخرج يريد أن يضحك الناس أضحكهم.

ويريد أن يبكيهم أبكيهم.. وقد حدث هذا الشيء مرة واحدة في فيلم (الرجل الثاني).. فأورسون ويلز فنان لأنه مجنون وأعتقد أن الفن نوع من الجنون». وعن عدد المرات التي تزوج فيها الفتى الأول رشدي أباظة،

قال: «أربع مرات.. الأولى كانت مغنية فرنسية اسمها آني برييه واستمر زواجي بها 8 شهور.. والثانية تحية كاريوكا واستمر الزواج سنتين.. والثالثة كانت أم قسمت الأمريكية واستمر الزواج 6 سنوات.. والرابعة هي آخر العنقود سامية جمال وتزوجتها منذ 7 سنوات وعلى طول إن شاء الله»، كان هذا الحديث قبل انفصالهما بالفعل .

وعندما سأل عن صباح ضحك رشدي أباظة ضحكة مفتعلة وكأنه نسي هذا الزواج، وقال: «ده جواز كان كده بين السطور مجرد نزوة ونحن على وشك الطلاق».

إصرار زواج رشدي أباظة من صباح بطولة فيلم، جمعت الدنجوان رشدي أباظة، والشحرورة صباح، في بيروت، حينما كان مع الشحرورة يصورون فيلم «إيدك عن مراتي»، كان هناك مشهد ترتدي فيه الشحرورة فستان زفاف، وتتزوج من رشدي، إلا أنهما اتخذا الأمر بشكل جدي.

أتصل رشدي أباظة بأخته التي كانت تعيش في منطقة «صيدا»، يخبرها بقدومه إلى المدينة، وأنها عليها أن تستدعي مأزون لأنه سيتزوج من صباح، ما أصابها بالصدمة، لأنه متزوج في الأصل من الفنانة سامية جمال،

ورغم محاولات والده، وزوجته سامية جمال المستميته لمنعه من هذا الزواج، وتوسلات زوجته، إلا أنه أصر على الأمر. دعابة انتهت بزواج حقق رشدي أباظة مرده،

وبالفعل أتم الزواج من الشحرورة، الأمر الذي كان بمثابة تحدي له، وحسب ما أوضحت «قسمت» أن الزواج بدأ بدعابة في لبنان، عندما حدثته صباح أنه لا يستطيع الزواج منها خوفًا من سامية جمال، فاصطحبها للمأذون.

أسرع زواج صباح اليوم التالي لـ زواج الشحرورة صباح من رشدي أباظة، أتصل الدنجوان بشقيقته منيره، وأخبرها أنهما انفصلا ووقع الطلاب بينه وبين الفنانة اللبنانية في بيروت بعد 24 ساعة فقط،

وهي الرواية التي تتناقض مع الإشاعات التي تشير إلى أن الزواج استمر إلى أسبوعين. وحينما سئلت الفنانة الراحلة في حوار صحافي عن سبب طلبها الطلاق من رشدي أكّدت أن زواجهما كان مفاجأة للجميع.

كما أكدت صباح بلهجة جريئة منزوعة الخجل في ذات الحوار الصحفي أنها طلبت الطلاق صباحية ليلة دخلتها بسبب عدم صدق أباظة في موضوع انفصاله عن زوجته السابقة.