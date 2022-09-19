علامات الساعة تظهر لا محال.. شاب مصري متهور مارس فعل مُخجل مع سعودية حسناء وفجر غضب المصريين.!! (التفاصيل الكاملة)

حيلة ماكرة لجأ إليها سائق سيدة تحملة جنسية دولة خليجية لسرقة مخدومته فضل خيانة أمانة وثقة وضعتها السيدة في شخصه عن تكالب الديون عليه لكنه أغفل قاعدة هامة مافيش جريمة كاملة.

الفصل الأول من الرواية دارت أحداثه داخل مكتب العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، رن جرس هاتفه ليتلقى إخطار باكتشاف سيدة سعودية سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من منزلها بمدينة الشيخ زايد.

فريق بحث شكله اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، بقيادة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، عكف على فحص كاميرات المراقبة والمترددين على الشقة محل الواقعة خاصة عدم وجود آثار كسر بالباب او النوافذ ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.

ضباط مباحث الشيخ زايد عملوا على تتبع آخر مشاهدات لحركة الدخول والخروج للشقة التي توصلت إلى أن سائق المبلغة وراء ارتكاب الواقعة مستغلا عمله طرفها وعلمه بتفاصيل مسكنها، وأمكن ضبطه وإعادة المسروقات.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بفعلته، لافتا إلى أنه أعد نسخة من مفتاح المنزل، ليتسنى له الدخول دون إحداث آثار كسر بمنافذ المسكن "كنت فاكر مش هتكشف.. دا لسه ملحقتش أصرف الحاجة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.